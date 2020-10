Isprobali smo MeanIT X10, jeftino tablet računalo koje će dobro poslužiti ako vam je - prvo

Tablet domaćeg distributera, proizveden u Kini, može dobro poslužiti kao prvo tablet računalo koje ćete dati djetetu ili kao zamjensko računalo. Ali, to mu je krajnji domet

Iako su rešetke zvučnika smještene u donjem lijevom i desnom kutu, neka vas to ne zavara - zvučnik na X10 je mono.

Kako bi došli do utora za SIM/SD, morate skinuti plastični poklopac koji prekriva dobar dio gornjeg ruba, uključujući i kameru. Ovo nije praktično rješenje jer ako izgubite ili oštetite poklopac kartice ostaju izložene koječemu što im može zaprijetiti iz okoliša.

Skromne hardverske mogućnosti

Sprijeda je IPS LCD zaslon dijagonale 10,1 inča (25,6 centimetara), razlučivosti 1200 puta 800 piksela i omjera 16:9, s podebljim obrubom. Solidne je svjetline i kontrasta, dobro reagira na dodir, ali je slika prilično zrnata.

Četverojezgreni procesor Spreadtrum SC7731E kineske tvrtke Unisoc Technologies, radnog takta do 1,3 GHz, jeftini je čip koji počiva na tehnologiji tvrtke ARM. U ovom je izdanju podržan s jednim gigabajtom radne memorije.

Već sama konfiguracija govori kako je riječ o tablet računalu koje sigurno nećete koristiti za bilo što osim vrlo bazičnih zadaća poput surfanja webom, čitanja pošte, gledanja multimedijskih sadržaja i igranja nezahtjevnih igara.

Tome u prilog ide i skromnih osam GB memorije za pohranu (od čega je efektivno dostupno pet GB), iako je kapacitet moguće proširiti do koliko-toliko prihvatljivih 32 GB.

Pripremite se stoga na sporiji rad i nešto dulje čekanje pri, recimo, otvaranju aplikacija ili novih stranica u web pregledniku. I ne očekujte previše jer vam ne može puno toga ponuditi.

Dvije kartice SIM, ali...

Stražnja kamera opremljena je senzorom s dva megapiksela, prednja s 0,3 MP. Obje su tu reda radi, kako bi mogli tu i tamo okinuti neku fotografiju i obaviti poneki video poziv. Mimo toga nisu spomena vrijedne.

X10 dolazi s podrškom za dvije kartice SIM. Ali, jedna može biti 3G, a druga 2G, što u praksi znači kako ćete ih koristiti gotovo isključivo za pozive i SMS-ove. Za ostalo ćete se morati osloniti na Wi-Fi i Bluetooth.

Baterija kapaciteta 4500 mAh može, prema specifikacijama, izdržati maksimalno do šest sati u pogonu. U praksi to drži vodu, ako ga ne držite stalno u pogonu. Napunit ćete bateriju od nula do sto posto za približno 90 minuta.

Što se softvera tiče, predinstaliran je operativni sustav Android 8.0 Go i, srećom, praktično ništa drugo osim golog minimuma potrebnog za funkcioniranje tablet računala. Nisam primijetio ozbiljnije probleme u radu.

Ne preporučujem korištenje više od jedne ili dvije aplikacije odjednom jer radna memorija ugrađena u X10 to ne podnosi baš najbolje.

Trebate li kupiti meanIT X10?

X10 može dobro poslužiti kao prvo tablet računalo koje ćete dati djetetu, ne bi li se naviklo na rad s tom kategorijom uređaja prije no što prijeđe na nešto jače, ili kao rezervno (pa i, u određenoj mjeri, putno) računalo za čitanje, surfanje i drugu zabavu na lokacijama kamo ne možete ponijeti vaš PC.

To mu je, ujedno, i krajnji domet. Ovakva konfiguracija i izvedba teško će zadovoljiti imalo zahtjevnije korisnike.

MeanIT X10 - ključne specifikacije

Zaslon: IPS LCD, 10,1 inč (25,6 cm), 1200 puta 800 piksela

Procesor: četverojezgreni Spreadtrum SC7731E do 1,3 GHz

RAM: jedan GB

Memorija: osam GB (proširivo do 32 GB)

Kamere:

stražnja: dva MP

prednja: 0,3 MP Baterija: 4500 mAh, Li-Po, nezamjenjiva

Povezivanje: microUSB (USB OTG), Wi-Fi 802.11 b/g/n, 3G/2G, Bluetooth

Senzori i ostalo: GPS; FM radio, jedna ili dvije kartice SIM; kartica microSD

Operativni sustav: Android 8 Go

Boja: crna

Cijena: 699 kuna

Ustupio: Intelkom