[FOTO] Hrabar iskorak u otvoreni svijet: Zaigrali smo dugo iščekivani Elden Ring

Najnoviji naslov iz radionice tvoraca kultnog serijala Souls proteže se u masivan otvoreni svijet koji je pomogao osmisliti tvorac Igre prijestolja - George R. R. Martin

Nakon nekoliko godina čekanja, hrpe najava i špekulacija From Softwareov Elden Ring, Dark Souls prilagođen otvorenom svijetu, napokon je među nama. Premda je igra imala prilično trnovit start na PC-ju, donijevši čitavu paletu bugova, neprilagodljivog izbornika za kontroler i ostalih poznatih ubojica svake zabave, zakrpe su uspjele donekle popraviti situaciju, što je naslov privuklo stelarnom iskustvu koje se može doživjeti na jednoj od novijih konzola. Tim rečeno, drago nam je vidjeti da je naslov o kojem se govori već godinama djelomično ispunio očekivanja velikog broja gejmera.

Igra, tim rečeno, nije bez zaostataka, no oni se moraju gledati kroz prizmu osobe koja, realno, nikad nije igrala ili ne voli žanr soulslike. Dark Souls 4, inače poznat kao Elden Ring, tematska je evolucija From Softwareove formule užasno teških akcijskih RPG-ova. Ono što igru čini zbilja posebnom je način na koji su autori izvornu formulu uspjeli prilagoditi otvorenom svijetu.

Priča

Elden Ring baca igrače u čizme besmrtnih ratnika koji su se vratili kako bi postali gospodarima komadića magičnog prstena. Komadići se nalaze u rukama ratobornih polubogova, a vaš je zadatak pronaći te polubogove, ubiti ih, uzeti njihove komadiće prstena i postati novi Elden Lord. Procedura kojom to postižete je, kao što to obično ide u igrama From Softwarea, popločena čestim smrtima i psovkama. Na izboru vam je nekoliko mehanički podudarnih klasa koje se više ili manje oslanjaju na magiju ili blisku borbu te vrlo fleksibilan pristup rješavanju većine problema igre.

Čarolija igara iz ovog serijala oduvijek je bila u njihovoj prilagodljivosti i to je više nego jasno i u Elden Ringu. Sloboda kretanja otvorenim svijetom i otvorena konstrukcija većine mjesta za borbu dozvoljava šuljanje, primjenu brzih napada i bijeg, zalet ravno među neprijatelje ili dalekometnu borbu koja je, s obzirom na čest razmak između vas i mete, iznimno učinkovita.

Otvoreni svijet

Kao i ostale igre u serijalu, Elden Ring nakon uvodnog segmenta baca igrače u svijet bez puno konteksta i navođenja. Hrpa stvari u igri postiže se postupnim istraživanjem i eksperimentiranjem, a sve dobiva dodatnu dozu zabave primjenjivanjem filozofija koje su Legend of Zelda: Breath of The Wild učinile jednom od, ako ne i najboljom videoigrom u posljednjih nekoliko godina. Elden Ring uspješno izaziva lučenje dopamina dajući igračima ogromnu količinu mjesta za istraživanje. Igra također ima ono što nijedan od ostalih naslova iz serijala nije u cijelosti iskoristio - priliku za opušteno uživanje u prekrasnim prizorima i mogućnost slobodnog kretanja poduprtu okretnim i vrlo rano dostupnim rogatim konjem Torrentom.