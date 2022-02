[FOTO] Imerzivna postapokalipsa za novu generaciju: Zaigrali smo Horizon Forbidden West

Nastavak imerzivne akcijske avanture Horizon Zero Dawn savršen je primjer ambicioznog naslova za PS5 sa skoro neograničenim budžetom

Priča nastavlja pratiti glavnu junakinju Aloy na vrlo logičan način. Objašnjenje da joj je putovanje uništilo skoro svu opremu koristi se kao dobra pozadina za učenje osnovnih mehanika dok posljedice njezinog junaštva odzvanjaju u interakciji s ljudima s kojima se susreće i oni se često referiraju na to 'koliko je ona super'. Junakinja, doduše, ne troši previše vremena na hvalospjeve poznanika i stranaca, već se koncentrira na novu prijetnju koja je, kako to obično ide s nastavcima, nastala kao rezultat njezinih postupaka u Zero Dawnu.

Jako nam se dopala sinergija između naoko različitih stabala i specijalni napadi napravljeni tako da glavnu junakinju učine još učinkovitijom. Nadograđivanje vještina i kupovina opreme koja vam najviše odgovara vrlo su velik dio Forbidden Westa i za sobom povlače hrpu aktivnosti. Ako želite nadograditi neki bolji oklop, morat ćete skupiti specijalne sirovine za nadogradnje, odnosno krenuti u lov na specifične strojeve i taktičko otkidanje traženih komponenti.

Nadogradnje i modifikacija igračkog stila bile su neke od najboljih značajki prvog Horizona i drago nam je da su se vratile u Forbidden Westu.

Borba i dinamika

Borba u igri ista je kao u prošlom nastavku - igrači se mogu izmicati, parirati i manevrirati oko neprijatelja, a na raspolaganju im je i taktički pristup u obliku šuljanja i postavljanja zamki. Igra pruža široku paletu mehaničkih i ljudskih neprijatelja te daje velik užitak samom činu istraživanja koji, što zbog očaravajuće grafike, što zbog vrlo intuitivnog gameplay loopa, uspješno motivira igrače da idu dalje. Premda novi Forbidden West ne doseže dopaminski zen istraživanja u Legend of Zelda: Breath of The Wild, on je bez dvojbe najbolji predstavnik žanra koji smo do danas zaigrali na PlayStationu 5.

Premda igra izgleda fantastično, a priča je jako zabavna i imerzivna, vidljive su neke sitnice koje su mogle biti bolje. Likovi u manje važnim susretima gledaju naokolo kao da su slijepi, neki dijalozi su toliko bolni da smo ih preskočili nakon što smo pročitali titl dok se na kretanje glavnog lika i tone raznih mehanika treba naviknuti. Unatoč svemu navedenom, bila bi greška reći da je riječ o osrednjem naslovu.

Zaključak

Horizon Forbidden West jako je dobra akcijska avantura koja, premda ne smišlja ništa novo u odnosu na prethodnika, nudi vrlo imerzivno iskustvo, grafiku koju opet moramo spomenuti zato što je fantastična te, na koncu, jako izraženu slobodu istraživanja.

Ako tražite ambicioznu i visokobudžetnu akcijsku avanturu koja će vam pojesti desetke sati slobodnog vremena, ne vidimo nijedan razlog protiv igranja Horizon Forbidden Westa.