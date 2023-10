Dobro se zagledajte: Jesu li ovo stvarni likovi, i tko je onda ovaj u sredini?

The boys in Brooklyn could only hope for this level of drip pic.twitter.com/MiqkcLQ8Bd

No ako se prisjetimo fotografije Pape u bijelom puferu Balenciage, ljudi su zaista mislili da je to for real. U idućih pola godine ta granica će se izbrisati i više nećemo znati što je što. Isto tako, uvest će se novi načini raspoznavanja slika kreiranih putem AI-ja i slika fotografiranih fotoaparatima.'

Filković podsjeća da je sve više žrtava pornografskih uradaka koji su lažni, no lako ostavljaju trag čak i kada se dokaže da to nije original.

Dizajn budućnosti bit će obilježen digitalnim alatima, ali rekao bih – ljudsku komponentu nikad neće (i ne treba) u potpunosti izgubiti', ustvrdio je Bogdanović, istaknuvši da, s obzirom na to da je neminovan daljnji razvoj umjetne inteligencije, postoji, kao što je to i u povijesti bio slučaj, šansa da će neki poslovi biti značajno transformirani i da će izgledati drugačije nego danas.

Teško je predvidjeti što će se dogoditi u budućnosti zato što se sve ovo razvija jako velikom brzinom, kaže Filković. No uvjeren je da će se razlikovati rad stvoren umjetnom inteligencijom i onaj koji je stvoren rukama, odnosno kreativnošću samog autora. 'No i kreiranje u AI-ju je isto kreativnost, samo je pitanje koliko kreativno možeš složiti prompt, odnosno upute za AI sustav o tome što želiš da napravi', dodaje Filković.

'No krajnji rezultat koji AI izbacuje puno je kompleksniji i generiran je algoritmom koji je toliko napredan i nov da nitko na to još nema jasan odgovor. Regulacija je ključna u ovom kontekstu. Potrebno je stvoriti zakonski okvir koji će štititi prava autora, ali istovremeno omogućiti inovacije u polju umjetnosti, fotografije i videa', tumači Filković.

'To što je putem AI-ja nešto lakše, ne znači da je bolje. Umjetnost nije mrtva'

Kao umjetnik, Filković ističe da je odgovornost u svakome od nas. Iako je ranije spomenuo da upotrebljava AI za generiranje storyboarda za, primjerice, reklamu, granica ipak postoji - kaže nam da koristi te grafike samo kao template jer na kraju ipak šalje generirane koncepte pravom storyboard umjetniku, s kojim već godinama surađuje, kako bi on vlastitim rukama napravio storyboard na kakav su navikli.

'To radim iz više razloga: ne želim da ostane bez posla i svojim primjerom želim ukazati na to da se moramo oslanjati na svoje suradnike. Druga stvar je to što će on kao umjetnik puno prije napraviti last minute promjene nego što bih ja to napravio, kada nekoliko sati prije snimanja imamo izmjene iz nekog razloga.

No na stranu to, mislim da se konvencionalni postupci moraju raditi kao i do sada. To što je putem AI-ja nešto lakše, ne znači da je bolje i da je jednostavnije. Moramo razmišljati o budućnosti i kako će se tretirati umjetnost. Po meni, umjetnost nije mrtva, samo doživljava promjenu na koju nitko nije bio spreman. No nije li to tako uvijek i bilo kad dolaze velike promjene', zapitao se.

Osim konstantnog igranja AI-jem i istraživanja njegovih granica, trenutno radi na nizu projekata koji su zapravo tradicionalne metode. Režira treću sezonu dokumentarnog serijala 'Dulum zemlje', priprema dugometražni igrani film, režira dugometražni dokumentarni film o kiosku 'K67' i paralelno radi na još projekata u obliku kreativnih reklama. Tu negdje je i projekt 'Mali Zagreb', a ove godine osvježio ga je 'Staklenkama Malog Zagreba'.