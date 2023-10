Tom Hanks postao žrtva deepfakea, internetom se širi lažna reklama: 'Nemam veze s tim'

Hanks je prošlog proljeća tijekom gostovanja na Adam Buxton Podcastu rekao da umjetna inteligencija i deepfake predstavljaju umjetničke i pravne izazove.

'Mogao bi me sutra udariti autobus i to je to,' rekao je Hanks, 'ali moji nastupi mogu ići unedogled, i dalje, i dalje, i izvan razumijevanja da je to učinjeno pomoću umjetne inteligencije ili deepfakea. Neće postojati ništa što će ti reći da to nisam ja.'

Također je govorio o hipotetskom scenariju u kojem bi se cijela serija filmova mogla napraviti pomoću njegove AI verzije koja je 'stara 32 godine 'od sada do unedogled'. Kao potvrda onoga što dolazi, uvredljivi oglas za stomatološko osiguranje prikazuje znatno mlađeg Hanksa, piše Engadget.

Korištenje umjetne inteligencije u te svrhe već je postalo etičko pitanje. Roadrunner: Film o Anthonyju Bourdainu izazvao je raspravu nakon što je otkriveno da dokumentarac sadrži AI generirane glasove poznatog kuhara i pripovjedača. Upravo ovog vikenda, kći Robina Williamsa, Zelda Williams, podržala je na Instagramu 'SAG-ovu borbu protiv umjetne inteligencije'.