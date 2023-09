Lažne fotografije koje uništavaju živote: Što je deepfake i koliko je opasan

'Aktualna događanja pokazuju kako se ovaj zabrinjavajući trend nastavio, a neki znanstvenici predviđaju da bi čak 90 posto online sadržaja moglo biti sintetski generirano do 2026. To je podatak koji zbilja zastrašuje', govori nam Tomislav Levak, predavač na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

No, to je i zlouporaba takvih alata o kojoj je važno više govoriti u javnosti.

Kaže i da je povjerenje u medije i digitalne sadržaje vrlo nisko, s obzirom na to da živimo u, ističe Levak, age of doubt (doba sumnje), a komunikaciju i dijalog s korisnicima dodatno otežava upravo deepfake tehnologija. 'Ona može nanijeti veliku štetu ugledu pojedinaca, organizacija ili čak država. Praksa pokazuje kako, nažalost, postoji mnogo ljudi kojima iz različitih razloga etičke dileme nisu uopće na pameti, stoga valja biti dodatno oprezan', upozorava.

'Glavni izazov je to što teško prepoznamo razliku'

Deepfake je postao opasniji jer se danas koristi strojno učenje (engl. machine learning) i umjetna inteligencija, sposobni da sami sintetiziraju medij na temelju slike i glasa. No povijest manipulacije fotografijama i medijima općenito seže još u 19. stoljeće', govori nam Tomislav Vuk, konzultant za kibernetičku sigurnost.

Glavni izazovi su to što deepfake počinje izgledati stvarniji i ljudi će teško prepoznati razliku između stvarno i umjetno generiranog medija. Vuk kao primjer navodi nedavni kibernetički napad u kojem je haker sintetizirao glas zaposlenika jedne IT tvrtke kako bi pristupio njenoj cloud infrastrukturi.

Pravosuđe bez konkretnih odgovora

'Povećava se, dakle, rizik od vishinga, tj. prijevara u kojima se preko telefona ili videopoziva nekoga oponaša. Zatim su tu manipulirane snimke koje bi mogle naštetiti dostojanstvu i sigurnosti ljudi, naročito djece, a kojima se ljude ucjenjuje i koje im mogu narušiti mentalno zdravlje ili nevine uplesti u probleme sa zakonom.

Glavni izazov je to što diljem svijeta pravosuđe još uvijek nema konkretnije odgovore na to, iako se ne bi smjelo manipulirati tuđim slikama bez dozvole ljudi na njima. Šteta koju deepfake može prouzročiti može biti daleko veća od same kazne za povredu privatnosti', upozorava Vuk te podsjeća da nisu svi čije slike završe na deepfake mediju žrtve, jer on se može koristiti i za marketing te za zabavu među prijateljima

Čak 96 posto deepfake videa na internetu čine pornografski sadržaji, napravljeni bez pristanka osoba prikazanih u njima. Ta tehnologija znatno utječe na političke izbore, što će pogotovo biti opasno.