Psihoza sve češća među mladim odraslima

Analizirajući zdravstvene podatke oko 12,2 milijuna ljudi rođenih u Ontariju između 1960. i 2009. godine, istraživači su utvrdili porast prijavljenih i zabilježenih 'psihotičnih poremećaja' među mlađim generacijama. Između 1997. i 2023. godine, godišnja incidencija psihotičnih poremećaja porasla je za 60 posto među osobama u dobi od 14 do 20 godina, navodi kanadski ICES.

Procijenjeno je da osobe rođene između početka novog tisućljeća i 2004. godine imaju 70 posto veću stopu novih dijagnoza psihotičnih poremećaja u usporedbi s onima rođenima između 1975. i 1979., navodi istraživački tim. Oni rođeni između 1990. i 1994. godine imali su 37,5 posto veću vjerojatnost da im se postavi takva dijagnoza u usporedbi s osobama rođenima krajem 1970-ih.

Iako neki od nalaza mogu odražavati bolji pristup procjeni i liječenju, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se ispitali mogući čimbenici koji tome doprinose, navodi ICES.

Uočeni trendovi otvaraju važna pitanja o mogućim uzrocima i posljedicama sve većeg broja dijagnoza psihotičnih poremećaja, rekao je Daniel Myran, znanstvenik u ICES-u i Institutu za zdravstvena istraživanja Bruyère, koji je istraživanje proveo s kolegama iz Opće bolnice North York i Istraživačkog instituta bolnice u Ottawi.

Istraživački tim otkriva da su osobe kojima je dijagnosticirana psihoza 'češće muškarci' i da češće žive u četvrtima s niskim prihodima. Još neka istraživanja pokazala su da su pripadnici 'generacije Z', koji su danas uglavnom u dvadesetim godinama, anksiozniji i osjetljiviji na uvrede nego starije generacije.