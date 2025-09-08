NOVA PLATFORMA

Alat za oglašavanje: Viber Ads Manager od danas dostupan u Hrvatskoj

L. Š.

08.09.2025 u 10:10

Viber
Viber Izvor: Profimedia / Autor: Rakuten Viber
Rakuten Viber danas je najavio pokretanje platforme Viber Ads Manager, alata za oglašavanje koji malim i srednjim agencijama te oglašivačima u Hrvatskoj omogućuje samostalno vođenje oglasnih kampanja na ciljanim tržištima prema pay-as-you-go modelu, priopćili su iz tvrtke

Pokretan globalnim pružateljem oglasnih tehnologija Adslot, Viber Ads Manager nudi izravan pristup oglasnom inventaru Vibera i njegovoj globalnoj bazi korisnika. Manji oglašivači mogu birati unaprijed pripremljene oglasne pakete prilagođene njihovim ciljevima i proračunima, jednostavno ciljati željenu publiku radi maksimalne vidljivosti i učinkovitosti te angažirati korisnike atraktivnim mobilnim oglasnim formatima, navodi se u priopćenju tvrtke.

Viber Ads Manager od danas je dostupan u Hrvatskoj, a male i srednje agencije te oglašivači mogu se pridružiti platformi i samostalno voditi svoje oglasne kampanje.

Početak je jednostavan: oglašivači samo trebaju otvoriti svoj račun i pokrenuti kampanju u tri jednostavna koraka:

  • Odabrati oglasni paket prema cilju kampanje i definirati ciljanu publiku
  • Postaviti datume trajanja kampanje i budžet, počevši već od 100 €
  • Pokrenuti kampanju i dosegnuti Viber korisnike diljem svijeta

Novom platformom oglašivači mogu izravno upravljati kampanjama u stvarnom vremenu, isprobavati različite pozicije oglasa te pratiti metrike uspješnosti – sve kroz intuitivno i jednostavno sučelje.

Tisuće globalnih i regionalnih brendova već se oglašavaju na Viberu putem Viber for Business, prilagođenog velikim poduzećima. Viber Ads Manager nadopunjuje postojeće samoposlužne račune aplikacije koji manjim tvrtkama pomažu optimizirati komunikaciju s kupcima.

„Viber Ads Manager sljedeći je korak u Viberovoj strategiji super aplikacije čiji je dio stvaranje ekosustava rješenja za poduzeća svih veličina', izjavila je Cristina Constandache, direktorica prihoda u Rakuten Viberu. „Veselimo se što ga lansiramo na brojnim ključnim tržištima nakon uspješnog testiranja, pružajući manjim oglašivačima jednostavan način za samostalno vođenje ciljanih kampanja.“

