Evo tko ovog tjedna zapošljava IT stručnjake

Donosimo vam tjedni pregled poslova u IT-ju u suradnji s portalom MojPosao. Zapošljavaju: SELK, Zagrebačka Banka, ReversingLabs…

Tvrtka SELK d.d. iz Kutine trenutno zapošljava više od 800 radnika, među kojima je značajan broj vrhunski educiranih stručnjaka posvećenih kreiranju novih tehnologija i najsuvremenijoj proizvodnji na tržištu. Radi povećanog opsega posla i zahtjeva tržišta SELK zapošljava na nekoliko pozicija: Inženjer za poboljšanje kvalitete, Koordinator službe održavanja i infrastrukture, Developer na Microsoft aplikacijama, Sistem administrator za Windows . Rok prijave je do 5. travnja.

Zagrebačka Banka

Imate iskustvo u radu s bazama podataka? Proaktivni ste i spremni na kontinuirano usavršavanja, a želja vam je kreiranje i održavanje baze podataka informacijskog sustava Banke. Zagrebačka banka zapošljava Specijalista za baze podataka koji će, između ostalog, biti zadužen za projektiranje, instalaciju i administraciju baze podataka. Rok prijave je 30. ožujka.

ReversingLabs je osnovan 2009. godine s ciljem pružanja organizacijama pomoć pri otkrivanju prijetnji. Važnost i kredibilitet tvrtke te inovativnost proizvoda privukla je brojne investitore. Razvojni centri izvrsnosti smješteni su u Zagrebu te u uredima u SAD-u te Švicarskoj. Trenutno zapošljavaju Database specijalista te DevOps inženjera. Oglasi su otvoreni do 4. travnja.

Traže se developeri i podrška korisnicima

Convergent media Group zapošljava Front-end developera koji će zajedno s ambicioznim timom raditi na izazovnim projektima u međunarodnom digitalnom okruženju. Tvrtka je usmjerena na ljude, na talente, podržava timski duh i slavi nove ideje. Prijateljska radna atmosfera jedan je od imperativa. Oglas je aktivan do 5. travnja, pa pošaljite prijavu što prije.

Styria Media Group vlasnik je brojnih magazina, a u sklopu Styria IT solutions servisna je organizacija za sve Styria kompanije u Hrvatskoj i Sloveniji. Portfolio uključuje medijski i tehnološki sektor te se konstantno mijenja u skladu sa zahtjevima grupacije. Trenutno zapošljavaju, zbog povećanog obujma posla, osobu za rad na Help Desku – podrška krajnjim korisnicima. Oglas je aktivan do 5. travnja.