Evo kako vratiti Windows 11 na početne postavke bez administratorske lozinke

Računalo možete vratiti na tvorničke postavke pomoću opcije Recovery u aplikaciji Settings. Međutim, za to se morate prijaviti s administratorskim računom.

WinRE se sastoji se od mnogih alata za rješavanje problema, uključujući opciju Reset this PC koja omogućuje ponovno pokretanje bez prijave na računalo. Također, korisno je ako trebate ponovno instalirati Windows 11 bez brisanja osobnih datoteka.

Za to je potrebno pokrenuti Windows Recovery Environment (WinRE), kako bi dobili pristup naprednim opcijama pokretanja sustava.

Pogledajmo kako to možete napraviti.

Vaše računalo će se sada ponovno pokrenuti i ući u Windows okruženje za oporavak.

Na zaslonu Choose an option kliknite na opciju Troubleshoot.

Na zaslonu za rješavanje problema kliknite Reset this PC.

Na zaslonu Reset this PC prikazat će vam se dvije mogućnosti. Opcija Keep my files će ukloniti sve aplikacije i postavke trećih strana s vašeg računala, ali će zadržati vaše osobne datoteke kao što su dokumenti, mediji i tome slično.

Ako želite ukloniti sve, odaberite Remove everything.

Zatim će vam se ponovno prikazati dvije opcije za ponovnu instalaciju sustava Windows.

Ako odaberete Cloud Download, Windows će prvo preuzeti potrebne datoteke operativnog sustava, a zatim izvršiti ponovnu instalaciju.

Da biste ubrzali proces, odaberite Local Reinstall. Lokalna ponovna instalacija koristit će postojeće sistemske datoteke s uređaja za ponovnu instalaciju sustava Windows. Ako to ne uspije, možete koristiti opciju preuzimanja u oblaku.

Na zaslonu Are you ready to reset this device kliknite Reset za potvrdu i pokretanje procesa resetiranja.

Tijekom procesa, Windows će prvo resetirati vaš uređaj kako bi uklonio sve podatke, osim ako niste odabrali opciju Keep my files, a zatim ponovno instalirati operativni sustav.

Dovršenje postupka može potrajati neko vrijeme, stoga ostavite uređaj u mirovanju i spojenog na utičnicu za struju.

Ako proces resetiranja ne uspije i zahtijeva dodatne sistemske datoteke, upotrijebite opciju preuzimanja iz oblaka za resetiranje i pokušajte ponovno.

To se često događa ako postojećoj instalaciji sustava Windows nedostaju kritične sistemske datoteke ili su oštećene.

2) Kako vratiti Windows 11 na tvorničke postavke pomoću Windows instalacijskog medija

Korištenje opcije Reset this PC trebalo bi vam pomoći da zaobiđete Windows lozinku za prijavu i resetirate računalo.