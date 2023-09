Računalo ne vidi čvrsti disk? Evo kako ćete riješiti problem

Ako ste nedavno spojili novi vanjski čvrsti disk na svoje računalo, to može dovesti do raznih problema. Stoga preporučujemo isključivanje vanjskog čvrstog diska, nakon čega provjerite javlja li se pogreška ponovno.

Evo kako ćete to učiniti:

Kliknite disk i desnom tipkom računalnog miša kliknite nedodijeljenu particiju (imat će crnu oznaku umjesto plave koju sadrži primarna particija).

Odaberite New Simple Volumen i kliknite Next. Postavite veličinu dodjele ili odaberite zadanu i kliknite Next.

Nastavite slijediti upute na zaslonu i odaberite Do not format this volume. Zatim kliknite Next. Kliknite Finish kako biste dovršili postavljanje. Provjerite pojavljuje li se pogreška i dalje.

Formatirajte dodijeljenu particiju

Za ovim rješenjem trebate posegnuti samo ako ništa drugo nije dalo rezultata jer ćete izgubiti sve svoje podatke s odabranog pogona.

Za početak formatiranja desnom tipkom miša kliknite particiju i odaberite Format. U novom dijaloškom okviru kliknite OK za početak formatiranja.

Slijedite ostale upute na zaslonu i vaša će particija biti obrisana za nekoliko minuta. Ako je pogreška u otkrivanju vašeg tvrdog diska doista uzrokovana oštećenom particijom, ona će nestati do kraja formatiranja, piše Make Use Of.