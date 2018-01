Evo kako (sigurno) možete zamijeniti bateriju u svojem iPhoneu

Uoči nedavnog skandala vezanog uz namjernog usporavanja starijih modela iPhonea zbog 'slabih baterija', sve veći broj vlasnika pita se kako ih zamijeniti. Kao i kod svega vezanog uz Apple, opcije su ograničene

Sam svoj majstor

Zamjena baterije iPhonea nešto je što možete obaviti i sami, no iskreno - to vam ne preporučamo. Problem je, naime, što iPhone uređaji u pravilu koriste hrpu ljepila i drugih materijala kroz koje morate progrebati ne biste li došli do baterije. Taj proces je u pravilu kompliciran i što je najvažnije - u sto posto slučajeva probija vodootpornu zaštitu uređaja.

Detaljna uputstva za zamjenu možete pronaći na stranicama poput iFixita koji, pogodili ste, također prodaje alate za zamjenu baterija. Većina takvih paketića košta od 25 do 30 eura, a vrijeme dostave znači da ćete u trenu kada pošiljka stigne do vaših vrata potratiti više dana čekajući nego da ste jednostavno otišli do servisa. Uputstva za zamjenu baterije variraju do uređaja do uređaja, što znači da ćete morati pronaći vodič baš za model koji popravljate.

Apple je u skorašnjoj nadogradnji obećao uvesti softverske alate za provjeru zdravlja baterije, što će brojnim korisnicima uvelike olakšati donošenje odluke trebaju li krenuti prema servisu ili ne.