Evo kako NASA testira prisilno slijetanje

Kako bi spasili živote astronauta, tehničkogo osoblja i putnika, inženjeri iz NASA-e pribjegavaju šarenom spektru neobičnih testova koji uključuju puno padanja, hrpu testnih lutaka i poneku eksploziju

Plemenita žrtva

Način na koji to rade je priskrbom presudnih informacija znanstvenicima koji provjeravaju mogu li umjetna tijela umjetnih putnika podnijeti različite vrste sudara i havarija. Uprao zbog toga te čovjekolike lutke nisu tamo samo da bi zauzimale sjedeće mjesto. One su opremljene hrpom senzora i instrumenata, a mogu težiti od 52 do 110 kilograma kako bi simulirale prava ljudska tijela.