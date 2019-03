Tražite li jednostavan i besplatan alat koji će vas upozoriti kad se na webu pojavi nešto što vas zanima, isprobajte ovaj Googleov servis

Ali, što ako pretraga ne bi bila potrebna već to što vas zanima stiže ravno u vaš digitalni poštanski sandučić? E, za to treba namjestiti Google Alerts. Riječ je o servisu koji proaktivno pretražuje web u potrazi za riječima i izrazima koje ste zadali i šalje vam rezultate pretrage e-poštom ili RSS feedom onoliko često koliko želite.

Što kad želite nastaviti pratiti priču koju ste pročitali u novinama, doznati tko je dobio utakmicu koju niste mogli gledati uživo ili koji novi filmovi stižu za vikend? Obično guglate, zar ne? Ništa čudno jer more podataka i informacija doista moguće pronaći kratkom pretragom.

Tako, između ostalog, možete dobiti izvanredne vijesti, pronaći selfie omiljene vam poznate i slavne osobe ili pratiti što se na web priča o vama. Evo kako ćete postaviti, prilagoditi i obrisati Google Alert.

Kako postaviti Google Alert

Logirajte se u svoj korisnički račun pri Googleu i otvorite stranicu Google Alerts.

Pored Create an alert about... ukucajte riječ ili izraz koji želite pratiti.

Kliknite plavu kućicu na kojoj piše Create an alert.

I to je to! No, na raspolaganju vam je još mogućnosti.

Kako prilagoditi Google Alert

Otvorite vašu stranicu pri servisu Alert i pronađite alarm kojeg želite prilagoditi.

Kliknite na sličicu olovke na desnoj strani uz alarm kako biste otvorili postavke.

Postavite postavke kako vam odgovara: odredite jezik, regiju, vrstu sadržaja, izvore...

Kliknite na plavu kućicu Update alert.

Želite da svi alarmi stižu u određeno vrijeme? Kliknite na sličicu zupčanika na desnoj strani, uz tekst My alerts i odaberite vrijeme isporuke. Možete birati između jednom dnevno i jednom tjedno, kao i odrediti isporuku u jednoj e-poruci umjesto zasebnoj za svaki alarm.

Kako obrisati Google Alert

Otvorite vašu stranicu pri servisu Alert i pronađite alarm kojeg želite obrisati. Uz njega je sličica kante za smeće. Kliknite na nju kako biste ga obrisali, piše Business Insider.