Ovako možete provjeriti tko vas prati na Facebooku

Otkrijte razliku između Facebook prijatelja i Facebook pratitelja te naučite kako ih 'dovesti u red' u nekoliko kratkih i vrlo jednostavnih koraka

Ako nekog slijedite na Facebooku, a niste mu prijatelj, vidjet ćete samo njegove objave koje su javne. Kada odlučite pratiti nekoga na Facebooku oni će dobiti podsjetnik da ste to učinili, no ako ga odlučite prestati slijediti, on ili ona za to neće dobiti podsjetnik.