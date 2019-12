Evo kako ćete Googleu i Amazonu narediti brisanje razgovora koje nisu trebali čuti

Praktično sve što radite s nekim uređajem dok ste ulogirani u svoj korisnički račun pri Googleu biva pohranjeno na web poslužitelje te tvrtke. Pokazat ćemo vam kako obrisati te zapise

Praktično sve što radite s nekim uređajem dok ste ulogirani u svoj korisnički račun pri Googleu biva pohranjeno na web poslužitelje te tvrtke. Ne bi bilo zgodno da se na njima nađe i snimka razgovora koji bi trebao ostati između vas i drage vam osobe, recimo.

Naročito ne nakon što su Amazon, Apple, Google i Microsoft priznali kako su koristili usluge drugih tvrtki za preslušavanje audio zapisa koje su snimili digitalni osobni pomoćnici. Neke od tih snimki zabilježene su slučajno i sadržavale su osjetljive osobne informacije.

Postoji jednostavan način kako obrisati zadnje što ste rekli. Dovoljno je naglas reći Hey Google, that wasn’t for you i Assistant će obrisati što god ste zadnje tražili od njega.

Možete upotrijebiti i ove zapovijedi:

Hey Google, delete my last conversation. (Obrisat će zadnji razgovor.)

Hey Google, delete today’s activity. (Obrisat će sve aktivnosti tijekom tog dana.)

Hey Google, delete this week’s activity. (Obrisat će sve aktivnosti tijekom tog tjedna.)

Što ako želite obrisati pojedine zapise, sve što ste ikad tražili od Assistanta ili naložiti Googleu automatsko brisanje svega nakon tri ili 18 mjeseci? Sve to možete napraviti putem upravljačke ploče za Google Assistant.

Slično vrijedi i za Amazonovu Alexu, iako ćete morati otvoriti postavke u aplikaciji za Alexu i uključiti Enable Deletion by Voice.

Nakon toga će biti dovoljno reći Alexa, delete what I just said kako bi obrisali zadnji upit ili Alexa, delete everything I said today za brisanje svega zabilježenog tog dana.

Možete i brisati pojedine zapise ručno i više njih ili namjestiti automatsko brisanje u aplikaciji Alexa ili na stranici Alexa Privacy, piše Verge.