Europska unija mijenja taktiku u borbi protiv online piratstva. Što je s Hrvatskom?

To je priličan zaokret u odnosu na dosadašnji pristup, a on se uglavnom svodio na pritisak na pružatelje usluga pristupa internetu (ISP). Taj se pristup pokazuje sve manje učinkovitim zbog uspona alata koji korisnicima omogućavaju zaobilaženje blokada koje postavljaju ISP-ovi.

Sudski postupci koji su rezultirali spomenutim presudama pokrenuti su primarno zbog sportskih sadržaja (konkretno, prijenosa nogometnih utakmica u, primjerice, Ligi prvaka). No isti ili sličan pristup lako može biti proširen i na druge multimedijske sadržaje, one koji do gledatelja stižu putem internetskog streaminga.

OpenDNS, iza kojeg stoji div mrežne opreme Cisco, zbog toga je napustio francusko i belgijsko tržište, a Cloudflare je preusmjerio korisnike na stranicu koja ih obavještava da traženi sadržaj nije dostupan zbog pravnih problema. Google pak odbija pristup bez objašnjenja ili obavijesti.

Kakva je situacija po tom pitanju u Hrvatskoj?

Blokade su moguće i kod nas