McCartney, Dua Lipa i Coldplay traže zaštitu autorskih prava od AI eksploatacije

Vlada protiv, industrija uzvraća

Unatoč sve većem pritisku javnosti, britanska vlada zasad odbija podržati Kidronin amandman, navodeći da se zakonske izmjene trebaju razmotriti kroz postojeći savjetodavni proces.

Prema trenutačnom prijedlogu, AI tvrtke mogle bi slobodno koristiti zaštićene sadržaje, osim ako autori izričito ne iskažu da to ne žele – i to putem sustava koji još nije definiran. Kritičari takav model nazivaju 'nefunkcionalnim' i 'nepravednim', posebno za mlade i neafirmirane autore.

Producent Giles Martin, sin legendarnog producenta Georgea Martina, rekao je za The Guardian: 'Kada je Paul McCartney napisao Yesterday, razmišljao je kako da to snimi, a ne kako da spriječi da mu to netko ukrade. Očekivati od svakog mladog autora da se sam bori protiv sustava jednostavno nije realno.'

Kidron ističe da se ovim apelom ne želi zaustaviti razvoj umjetne inteligencije, već osigurati pravedna pravila igre i održivu budućnost za stvaratelje.

Generativni AI modeli – kao što su ChatGPT ili Suno – zahtijevaju golemi broj podataka, izvora i primjera iz postojećih izvora kako bi funkcionirali. Ti izvori često uključuju online knjige, glazbu, videozapise, novinske članke i druge autorske sadržaje. Podržavatelji amandmana traže sustav licenciranja, u kojem bi korištenje kreativnog rada bilo jasno dogovoreno i pošteno plaćeno.