Stigao Jupiter, prvo europsko egzaskalno superračunalo. Izvodi trilijune operacija u sekundi

Europska unija u petak službeno predstavlja svoje prvo egzaskalno superračunalo nazvano Jupiter, koje će biti smješteno u istraživačkom centru Jülich u zapadnoj Njemačkoj. Riječ je o najbržem superračunalu na Starom kontinentu, koje je prema ljestvici TOP500 iz lipnja 2025. zauzelo četvrto mjesto na svijetu, ali i prvo mjesto po energetskoj učinkovitosti među pet vodećih sustava.

Egzaskalno superračunalo je računalo koje može izvesti više od 10¹⁸ operacija u sekundi - brojku toliko veliku da bi cijelom čovječanstvu, kada bi svaka osoba izvršija jednu kalkulaciju u sekundi, trebale više od četiri godine da postigne ono što Jupiter može u samo jednoj sekundi.

Sam sustav je i fizički impresiva; proteže se 130 metara u duljinu, visok je 2,5 metra i težak 420 tona. Jupiterom upravlja inicijativa EuroHPC JU, europski program za zajednički razvoj superračunala.