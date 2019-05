Epic ima svoju (pro)ljetnu rasprodaju, ugrabite naslove po sniženim cijenama

Epicov konkurent Steamu je, nakon što je Steam razotkrio da priprema ljetnu rasprodaju, svoju rasprodaju započeo čim je prije mogao - evo što možete ugrabiti za svega par kuna

Epic Gamesov online dućan pokrenuo je svoju ljetnu rasprodaju kako bi preduhitrio svojeg najvećeg konkurenta - Valveov Steam. Epic Mega Sale koja je na snazi od petka uključuje sniženja i do 75 posto. Primjerice, Oxenfree, Transistor, Subnautica i What Remains of Edith Finch prodaju se za manje od četvrtine izvorne cijene. Slime Rancher i Super Meat Boy koštaju 5 dolara, dok veći naslovi poput nadolazećeg Borderlandsa 3 koštaju minimalno 10 dolara manje od originalne cijene.

Direktno protiv Steama

Dućan je, prema svemu sudeći, odlučio preduhitriti Steamovu ljetnu rasprodaju - posebni dio godine kada gejmeri troše 5 ili 10 dolara na igre koje su planirali kupiti samo nisu htjeli dati punu cijenu. Prošogodišnja Steamova rasprodaja je, podsjetimo, nudila popusta od 40 do 50 posto na igre poput Terrarije, Gorogoe i Ni No Kuni 2 te skoro 70 posto sniženja na Grand Theft Auto 5.