Vrijeme je darivanja, a Epic Games Store i ove godine priprema lavinu besplatnih igara

Ova vijest dolazi od jednog od najpouzdanijih izvora u industriji, Billbil-kuna. Prema njegovim informacijama, Epic Games Store planira 16 zasebnih darivanja tijekom blagdanskog razdoblja. To znači najmanje 16 besplatnih igara , no postoji mogućnost da svako darivanje sadrži više od jedne igre ili čak kolekcije koje uključuju veći broj igara .

Prva besplatna igra već je dostupna i besplatna je do 19. prosinca. Nakon toga, darivanja će se događati svaka 24 sata sve do 2. siječnja.

Koje će točno igre biti uključene, nije otkriveno. Popis igara nije procurio ni na jednoj drugoj platformi, iako se to u prošlosti više puta dogodilo. Još uvijek ima vremena za takav razvoj događaja, no ako popis nije već objavljen, velike su šanse da će biti tajnovit sve do trenutka kad igra postane besplatna. Do tada, ove informacije treba uzeti s rezervom jer još nisu službeno potvrđene. Međutim, Billbil-kun se u prošlosti pokazao kao pouzdan izvor, pa se mnogi oslanjaju na njegove tvrdnje.

Epic Games nije komentirao ovu vijest ni nagađanja koja je izazvala. Uobičajena praksa tvrtke je izbjegavanje komentara na glasine, curenja informacija ili neslužbene izvještaje.