Elvis nije prvi: Umjetna inteligencija vratila je u život i ove legendarne glazbenike

Dvojica živih Beatlesa završila su 'Now And Then' prošle godine u Capital studiju u Los Angelesu, a u snimku su ubacili električnu i akustičnu gitaru Georgea Harrisona, snimljenu 1995. godine. Paul i Ringo dodali su svoje dionice na basu, klaviru i bubnjevima.

To se ne odnosi samo na koncerte, već i na albume. Podsjetimo, lani u studenom objavljena je zadnja pjesma Beatlesa 'Now And Then' , koju je izvorno napisao i otpjevao John Lennon, a kasnije razvili njegovi kolege iz benda – uključujući pokojnog Georgea Harrisona. Pjesmu su sir Paul McCartney i sir Ringo Starr dovršili desetljećima nakon što je napravljena početna snimka.

No unatoč otkazivanju, 'održala' je turneju ' Evening with Whitney' u Europi i SAD-u.

Baš kao one u stvarnosti, čak i holografske zvijezde mogu doživjeti tragičnu 'smrt' – kada je predstavljena hologramska verzija Whitney Houston , njezina obitelj zaključila je da ne nalikuje dovoljno zvijezdi. Virtualna replika legendarne pjevačice kritizirana je zbog mlitavih ruku i neobičnih pokreta, a otkazan joj je i 'nastup' u 'The Voiceu'.

Kiss

Nedavno je američki rock bend Kiss zaključio svoju oproštajnu turneju 'The End of the Road' u slavnom Madison Square Gardenu u New Yorku. No i dalje se neće u potpunosti povući - nastavit će, naime, kao virtualni bend, prvi takav u SAD-u.

Tijekom bisa, trenutna postava benda - osnivači Paul Stanley i Gene Simmons, kao i gitarist Tommy Thayer i bubnjar Eric Singer - napustila je pozornicu, nakon čega su otkriveni njihovi digitalni avatari. Prva pjesma koju je virtualni Kiss izveo bio je njihov veliki hit iz 90-ih 'God Gave Rock And Roll To You'.

Nova tehnologija omogućuje Kissu da nastavi svoje nasljeđe, i to zauvijek. Bend bi tako mogao održati koncert u tri grada u istoj noći na tri kontinenta. Kako bi izradili svoje digitalne avatare - u kojima su prikazani kao svojevrsni superheroji - rokeri su nastupili u odijelima za snimanje pokreta. Eksperimentiranje ovom vrstom tehnologije postalo je sve češće u određenim dijelovima glazbene industrije.