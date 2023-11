Nova pjesma Beatlesa 'Now and Then' na putu da postane 18. broj jedan singl benda

'Now And Then', koju je izvorno napisao i otpjevao John Lennon, a kasnije razvili njegovi kolege članovi benda – uključujući pokojnog Georgea Harrisona – dovršili su Sir Paul McCartney i Sir Ringo Starr desetljećima nakon što je napravljena početna snimka.

Dvojica živih Beatlesa završila su 'Now And Then' prošle godine u Capital studiju u Los Angelesu i u snimku ubacila električnu i akustičnu gitaru Georgea Harrisona snimljenu 1995. godine. Paul i Ringo dodali su svoje dionice na basu, klaviru i bubnjevima.

Nakon što je pjesma objavljena u četvrtak, na putu je da postane njihov 18. broj jedan singl, navodi Official Chart. To bi također bila njihova prva pjesma na vrhu ljestvice u 54 godine. Posljednja je bila 'The Ballad Of John And Yoko' iz 1969. godine.

Među njihovim prijašnjim pjesmama koje su bile broj jedan su klasici kao što su 'Hey Jude', 'All You Need Is Love', 'Yellow Submarine' i 'Help!'.