Elon Musk ima plan za Twitter: 600 milijuna korisnika do 2025. i misteriozni proizvod koji će povećati zaradu

Nakon što je odlučio kupiti popularnu društvenu mrežu novi vlasnik iznio je nekoliko planova, a oni, među ostalim, uključuju privlačenje velikog broja novih korisnika

Jedno od najvećih pitanja koja se postavljaju otkad je Elon Musk kupio Twitter glasi kako će se kompanija mijenjati pod njegovim vodstvom. I dalje se nalazimo prilično daleko od službenog potpisivanja ugovora, no to nije zaustavilo vlasnika Tesle da predstavi investitorima svoju viziju kompanije ne bi li dobio novac koji mu treba. Kako stvari stoje, New York Times domogao se kopije kartica za investitore koje daju okvirnu ideju o Muskovoj (vrlo optimističnoj) viziji budućnosti Twittera.

Vlasnik SpaceX-a i Tesle, za početak, planira povećati mjesečni broj korisnika s 217 milijuna, koliko ih je bio krajem 2021., na skoro 600 milijuna do 2025. i 931 milijun do 2028., što znači da bi se taj broj za šest godina trebao učetverostručiti. Musk također želi doseći 104 milijuna pretplatnika za uslugu koju je nazvao 'X'. Nepoznato je što bi točno taj proizvod trebao biti, no kazao je da bi se moglo raditi o standardnom Twitteru, samo bez reklama. Muskov popis prijedloga također navodi detalje o očekivanim prihodima koje, piše Engadget, do 2028. planira učetverostručiti i doseći 26,4 milijarde, a kompanija je prošle godine zaradila pet milijardi dolara. Osim toga, Musk želi diversificirati načine na koje Twitter zarađuje novac. Oglasi mu trenutno predstavljaju 90 posto prihoda, što do 2028. planira srezati na oko 45 posto. Njegova predviđanja uključuju 12 milijardi dolara od reklama i 10 milijardi od pretplate. Kako bi dosegao ove ciljeve, Twitteru treba više korisnika koji plaćaju pretplatu. Musk je do 2025. predvidio 69 milijuna korisnika Twittera Blue te čak 159 milijuna prije kraja 2028. Podsjetimo, Twitter Blue je plaćena usluga koja košta tri dolara mjesečno i pokrenuta je u SAD-u u studenom lani, a nudi članke bez reklama, mogućnost poništavanja slanja objave i nekoliko drugih zgodnih dodataka. Uz postojeći Twitter Blue i nadolazeći proizvod X, Musk očigledno stavlja naglasak na poticanje korisnika da se odluče za neki od pretplatničkih modela.