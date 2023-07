Ekološki osviješten Android koji možete popraviti sami - isprobali smo Nokiju G42 5G

Novi budžetni smartfon iz Nokije jedan je od ekološki najosvještenijih uređaja na svijetu, a pored prihvatljivih značajki, nudi mogućnost izmjene pokvarenih komponenti po više nego prihvatljivoj cijeni

Elektronički otpad ekološki je problem na koji stručnjaci upozoravaju već desetljećima te, iako će se većina uglavnom oglušiti na njega, dobro je znati da kao krajnji korisnici možemo nešto oko toga i napraviti. Nokia je u suradnji sa servisom iFixit napravila G42 5G, budžetni Android čiji je glavni adut dugovječnost. Premda se ne radi o idealnom uređaju na kojem možete zamijetiti apsolutno svaku komponentu, dozvoljava mijenjanje baterije, sustava za napajanje i ekrana - i to po dosta prihvatljivoj cijeni.

Nokia G42 5G







Nokia G42 5G

Startna cijena za ovaj 6,56-inčni smartfon u EU iznosi 249 eura, što je prihvatljivo uzmemo li u obzir dizajn, otpornost i same komponente u uređaju. Smartfon dolazi u kutiji od recikliranog kartona te s USB-C žicom za punjač. Može se brzo puniti na snazi do 20 W te zbog niza nezahtjevnih komponenti iz baterije od 5000 mAh može izvući od dva do dva i pol dana rada. Korisničko iskustvo Prvi dojmovi nove Nokije su, recimo to tako, prilagođeni cjenovnom razredu. G42 5G ima plastično kućište i tanki profil koji lijepo sjedi u ruci. Na desnoj strani imamo rocker za glasnoću i tipku za paljenje koja također skuži kao senzor za otisak prsta. Na desnoj strani imamo ulaz za SIM karticu, na vrhu je tanki zvučnik koji ulazi u ekran, a na dnu imamo ulaz za punjenje, zvučnik i dobrodošao port za slušalice od 3,5 mm.

Za prikaz je zaslužan 6,56-inčni LCD panel u HD+ rezoluciji s brzinom osvježenja od 90 Hz. Riječ je o solidnoj soluciji koja, premda ne seže do stelarnih 120 Hz, vrlo lijepo izglađuje sučelje Androida te tranzicije među ekranima i u igrama čini ljepšima i glađima. Problem je, doduše, to što ekran ima nisku svjetlinu od 480 nita (koji se mogu pojačati do 560 nita), pa ćete na jakom suncu imati problema s čitanjem onog što piše na njemu. S druge strane, zbog duguljastog profila smartfona stereo zvuk je u ležećem položaju dosta dobar, što je plus ako planirate gledati videa ili igrati igre. Jedini problem pri pokretanju vašeg omiljenog naslova u maksimalnim detaljima mogao bi biti Qualcomm Snapdragon 480+ 5G jer, premda jako dobro odrađuje posao u standardnom švrljanju kroz društvene mreže i YouTube, u nekim videoigrama traži malo čačkanja po postavkama. Ostatak sučelja je više-manje standardna priča s 'čistim' Androidima: sve je poduprto Googleovim softverom te dvogodišnjim garantiranim sistemskim nadogradnjama. Fotografija

Nokia G42 5G - primjer fotografije







Nokia G42 5G - primjer fotografije