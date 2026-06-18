Dva telefona, dva pristupa: Isprobali smo Xiaomi 17T i 17T Pro i otkrili kome je koji namijenjen

Xiaomi je u novoj seriji 17T ponudio dva uređaja koja na prvi pogled dijele mnogo toga: Leica kamere, velike baterije, AMOLED zaslone i podršku za najnovije AI značajke. Nakon nekoliko dana korištenja pokazalo se da među njima ipak postoje jasne razlike. Dok je Xiaomi 17T usmjeren na korisnike koji traže odličan omjer mogućnosti i cijene, 17T Pro cilja one koji žele maksimum performansi, fotografskih mogućnosti i autonomije

Već pri prvom susretu postaje jasno da Xiaomi ovoga puta nije napravio samo jaču i slabiju verziju istog uređaja. Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro dijele sličan dizajn i velik dio mogućnosti, ali obraćaju se različitim korisnicima. Xiaomi 17T sa zaslonom od 6,59 inča i masom od 200 grama djeluje kompaktnije i praktičnije za svakodnevno korištenje. S druge strane, Xiaomi 17T Pro donosi veći 6,83-inčni zaslon i masivnije kućište od 219 grama, što mu daje izraženiji premium karakter. Tijekom korištenja upravo se ta razlika najviše osjeti. Standardni 17T ugodniji je za korištenje jednom rukom i lakše stane u svaki džep, dok Pro više podsjeća na prijenosni multimedijski centar.

Xiaomi 17T i 17T Pro Izvor: Licencirane fotografije / Autor: tportal.hr



Xiaomi 17T i 17T Pro Izvor: Licencirane fotografije / Autor: tportal.hr

Zasloni koji ostavljaju dojam Oba uređaja koriste AMOLED tehnologiju i vršnu svjetlinu od čak 3500 nita, što znači da su bez problema čitljivi i na jakom ljetnom suncu. Xiaomi 17T dolazi sa stopom osvježavanja od 120 Hz, dok Pro model ide korak dalje sa 144 Hz. Razlika nije golema tijekom svakodnevnog korištenja, ali je vidljiva prilikom igranja igara, skrolanja i pregledavanja sadržaja. Podrška za Dolby Vision i HDR10+ prisutna je na oba modela, a Xiaomi pritom posebnu pažnju posvećuje zaštiti očiju kroz tehnologije za smanjenje treperenja zaslona i kontrolu plavog svjetla. Leica kamere kao glavni adut serije Najveća zajednička prednost oba modela svakako su kamere razvijene u suradnji s Leicom. I Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro dolaze s glavnom kamerom od 50 megapiksela, 50 MP periskopskom telefoto kamerom s 5x optičkim zumom te 12 MP ultraširokom kamerom. U svakodnevnom korištenju oba su uređaja ostavila vrlo dobar dojam, bilo da je riječ o fotografiranju gradskih prizora, portreta, pejzaža ili udaljenih detalja. Fotografije imaju mnogo detalja, prirodan prikaz boja i dobar balans kontrasta, dok Leica obrada daje prepoznatljiv karakter bez pretjeranog digitalnog uljepšavanja. Telefoto kamera pokazala se jednom od najzanimljivijih mogućnosti oba uređaja. Nakon nekoliko dana korištenja počinjete primjećivati motive koje prije možda ne biste ni pokušali fotografirati. Gdje Pro pokazuje svoju prednost? Iako su fotografske mogućnosti vrlo slične, Xiaomi 17T Pro ipak ide korak dalje. Donosi veći glavni senzor, podršku za snimanje videa u 8K rezoluciji te 4K pri čak 120 sličica u sekundi. Korisnici koji često snimaju sadržaj za društvene mreže, putovanja ili poslovne potrebe znat će cijeniti dodatnu fleksibilnost koju takve mogućnosti donose. Za većinu korisnika razlike neće biti presudne, ali oni zahtjevniji sigurno će ih primijetiti. Ispod kućišta nalaze se dva jaka procesora. Xiaomi 17T koristi MediaTek Dimensity 8500 Ultra, dok je za Xiaomi 17T Pro zadužen snažniji Dimensity 9500 izrađen u 3-nanometarskom proizvodnom procesu. U svakodnevnim zadacima razliku je teško primijetiti. Oba uređaja brzo otvaraju aplikacije, bez problema odrađuju multitasking i glatko pokreću zahtjevnije igre. Međutim, kod dugotrajnog opterećenja, naprednijeg uređivanja videa ili intenzivnog korištenja AI funkcija Pro model pokazuje zašto nosi tu oznaku.

Xiaomi 17T i 17T Pro Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Xiaomi





Xiaomi 17T i 17T Pro Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Xiaomi

Velike baterije za bezbrižno korištenje Xiaomi 17T dolazi s baterijom kapaciteta 6500 mAh, dok Pro model podiže ljestvicu na čak 7000 mAh. U oba slučaja riječ je o kapacitetima koji bez problema mogu izdržati cijeli dan intenzivnog korištenja. Razlika je nešto izraženija kod punjenja. Xiaomi 17T podržava brzo punjenje od 67 W, dok Xiaomi 17T Pro donosi 100-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje. Koji odabrati? Nakon nekoliko dana korištenja zaključak je jednostavan. Xiaomi 17T nametnuo se kao uređaj koji će zadovoljiti najveći broj korisnika. Nudi vrlo dobre kamere, odličan zaslon, veliku bateriju i snažne performanse u praktičnijem kućištu. Xiaomi 17T Pro, s druge strane, namijenjen je korisnicima koji žele maksimum. Veći zaslon, snažniji procesor, naprednije video mogućnosti i još veća baterija čine ga uređajem za one koji od svog pametnog telefona očekuju apsolutno sve. U oba slučaja Xiaomi je pokazao da serija 17T ostaje vjerna svojoj filozofiji: ponuditi premium iskustvo bez kompromisa koji bi se osjetili u svakodnevnom korištenju.