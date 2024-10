Društvene mreže koriste vaše podatke i sadržaj za obuku AI-ja. Evo kako to isključiti

Ako to ne želite, otvorite Settings, pa Privacy and Safety. Pod Data Sharing and Personalization je kartica Grok. Ondje možete odznačiti kućicu kojom dajete dozvolu za korištenje podataka za obuku umjetne inteligencije.

Snapchat

Snapchatova značajka My Selfie omogućuje korisnicima i njihovim prijateljima pretvaranje selfija u slike generirane umjetnom inteligencijom.

Te selfije također može koristiti Snapchat (kao i brendovi koji se oglašavaju na platformi) za stvaranje oglasa generiranih umjetnom inteligencijom s licima korisnika koji su koristili tu značajku, kao i za razvoj i poboljšanje modela strojnog učenja te u istraživačke svrhe.

Također, korištenjem značajke korisnici pristaju na to da mogu biti prikazani u oglasima koji će biti vidljivi samo njima, bez naknade.

Ali dozvola također obuhvaća mogućnost za 'besplatno, neopozivo i trajno pravo i licencu za korištenje, stvaranje izvedenica djela, promoviranje, izlaganje, emitiranje, udruživanje, reproduciranje, distribuiranje, sinkroniziranje, prekrivanje ​​grafikom, prekrivanje ​​zvučnim efektima, javno izvođenje i javno prikazivanje ​​svega ili bilo kojeg dijela vaših generiranih slika izvedenih iz vašeg My Selfieja, u bilo kojem obliku i u svim medijima ili metodama distribucije, sada poznatim ili kasnije razvijenim, u komercijalne i nekomercijalne svrhe'.

Ako vam se to ne sviđa, otvorite Settings, pa My Account i zatim My Selfie. Isključite sklopku uz See My Selfie in Ads.

Reddit

Reddit kaže da svi korisnici koji javno dijele sadržaj na tom web mjestu daju besplatnu licencu 'za korištenje, kopiranje, modificiranje, prilagođavanje, pripremu, distribuciju, pohranjivanje, izvođenje i prikaz vašeg sadržaja i bilo kojeg imena te korisničkog imena, glasa ili sličnog povezanog s vašim sadržajem u svim medijskim formatima'.

To uključuje pristup trećim stranama objavama korisnika za obuku umjetne inteligencije. Recimo, Googleu i OpenAI-ju, s kojima ima ugovore o razmjeni podataka za obuku.

Redditori ne mogu uskratiti dozvolu za korištenje svojih javnih objava. Privatni sadržaj (poruke, objave u privatnim zajednicama i povijest pregledavanja) navodno neće biti dijeljen na ovaj način.