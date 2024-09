Žurite se kupiti AirPodse 4? Evo zašto su AirPods Pro 2 bolji izbor

Ako želite slušalice koje bolje blokiraju vanjske zvukove, AirPods Pro 2 su bolji izbor. Silikonski nastavci omogućuju da slušalice dublje sjednu u ušni kanal, stvarajući čvršći 'pečat' i pružajući pasivnu blokadu buke. To se događa i prije nego što se uključi funkcija aktivne redukcije buke (ANC). AirPods 4 s tvrdim plastičnim završecima, čak i s uključenim ANC-om, ne mogu pružiti istu razinu izolacije kao AirPods Pro 2. Čak i bez aktiviranja ANC-a, AirPods Pro 2 blokiraju značajniju količinu buke.

Bolje trajanje baterije

AirPods Pro 2 pružaju do šest sati slušanja s uključenim ANC-om, dok AirPods 4 traju do pet sati bez ANC-a i četiri sata s uključenim ANC-om. Ovo znači da AirPods Pro 2 nude sat vremena više slušanja od standardnih AirPods 4 i dva sata više od AirPods 4 s ANC-om. Kada uključimo i kutiju za punjenje, sve verzije omogućuju do 30 sati slušanja. Međutim, AirPods Pro 2 nude dodatnu prednost: pet minuta punjenja pruža sat vremena slušanja, dok AirPods 4 s istim vremenom punjenja nude 45 minuta.