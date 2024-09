Kako napraviti sigurnosnu kopiju iPhonea? Ništa lakše

Ako želite izbjeći mahnite pokušaje oporavka najboljih snimaka vjenčanja prijatelja, morate sigurnosno kopirati svoj iPhone . To je dobra ideja i ako planirate kupiti novi uređaj. Postoji nekoliko načina za to, ovisno o potrebama i navikama. Nakon što napravite sigurnosnu kopiju, pogledajte naš vodič.

Sigurnosno kopiranje na iCloud

Najlakša opcija i Appleova prva preporuka je sigurnosno kopiranje iPhonea na iCloud, objašnjava Wired.

Postupak je prilično jednostavan. Spojite se na Wi-Fi, idite u Postavke i dodirnite svoje ime, zatim iCloud. Na iCloud stranici pomaknite se prema dolje i dodirnite iCloud sigurnosnu kopiju. Provjerite je li prekidač uključen kako biste dobivali automatske sigurnosne kopije svaka 24 sata kada se vaš iPhone puni, zaključan je i povezan na Wi-Fi. Zatim dodirnite Izgradi sigurnosnu kopiju sad za prisilno sigurnosno kopiranje. Označite stvari kao što su Fotografije za koje želite da ih iCloud sigurnosno kopira (možete poništiti odabir drugih kategorija).

Apple vam daje 5 GB iCloud prostora za pohranu besplatno, ali to vjerojatno nije dovoljno da pokrije sve vaše podatke. Uvijek možete kupiti više iCloud prostora za pohranu, no to će vas uvući dublje u Appleov ekosustav. Srećom, u iOS-u 15 Apple je uveo privremeni način sigurnosnog kopiranja podataka na iCloud, čak i ako vam je ponestalo prostora za pohranu, kako biste mogli promijeniti iPhone. Ako ne želite koristiti oblak, postoji drugi način, a to je sigurnosno kopiranje na vaš Mac.

Kako sigurnosno kopirati iPhone na Mac?

Ako je vaš telefon krcat slikama, pjesmama, aplikacijama i godinama tekstualnih poruka, možda biste trebali napraviti lokalnu sigurnosnu kopiju. Ako imate računalo s nekoliko gigabajta viška, možete uključiti iPhone i kliknuti nekoliko gumba kako biste bili sigurni da su svi podaci s vašeg telefona sigurno pohranjeni. Točna metoda ovisi o vašoj verziji MacOS-a.

Ako niste sigurni koji operativni sustav imate, kliknite malu Appleovu ikonu u gornjem lijevom kutu radne površine Maca i odaberite About This Mac. Pojavit će se drugi prozor koji će vam reći koju verziju koristite.

Sigurnosno kopiranje na MacOS Catalina 10.15 ili noviji

Nadogradnja na MacOS Catalina (2019) uklonila je iTunes, zamijenivši ga s tri zasebne aplikacije za glazbu, podcaste i TV. Opcija sigurnosnog kopiranja sada se nalazi u Finderu, gdje možete pretraživati ​​mape i druge pogone. Koraci za sigurnosno kopiranje iPhonea gotovo su isti kao i kod iTunesa.

Povežite ga s računalom pomoću kabela. Otvorite Finder i odaberite svoj iPhone pod Locations na bočnoj traci. Pritisnite General i odaberite opciju sigurnosnog kopiranja svih podataka s iPhonea na Mac. Ako želite šifrirati svoje podatke i zaštititi ih lozinkom, odaberite Šifriraj lokalnu sigurnosnu kopiju. Pritisnite Back Up Now.

Također možete upravljati prethodnim sigurnosnim kopijama i odabrati sinkronizaciju različitih vrsta medija sa svojim računalom.

Sigurnosno kopiranje na MacOS Mojave 10.14 ili ranije

iTunes još nije mrtav. Usluga je još uvijek dostupna na starijim verzijama OS-a, tako da još uvijek možete sigurnosno kopirati sve i na njoj. Nakon što priključite telefon na Mac, otvorite iTunes i kliknite gumb Device u gornjem lijevom kutu prozora iTunes. Pritisnite Summary ispod svog iPhonea. Odaberite opciju sigurnosnog kopiranja pod grupom Sigurnosne kopije (Backups). Ovo stvara sigurnosnu kopiju svega na iPhoneu, uključujući sve podatke vaše aplikacije, tako da se ne morate ponovno prijavljivati ​​na sve svoje račune.

Također sprema raspored vašeg početnog zaslona, pa ne morate povlačiti hrpu ikona uokolo. Ako želite šifrirati svoje sigurnosne kopije, kliknite Encrypt iPhone backup i upišite lozinku, a zatim kliknite Set Password.