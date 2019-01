Dronovi rade kaos u Londonu, a stručnjak nam otkriva što je na raspolaganju kad situacija postane opasna

Najnoviji incident na londonskom Heathrowu nagnao nas je da se upitamo kolika nam opasnost doista prijeti od bespilotnih letjelica. Evo što o tome kaže vodeći stručnjak za sigurnost

Dronovi su popularni posljednje desetljeće, najviše dva, otkako su se u slobodnoj prodaji našli kao dječje igračke. Da nije riječ samo o igračkama, nego i o moćnom propagandnom oružju otkrilo se kad je za vrijeme nogometne utakmice između Srbije i Albanije 14. listopada 2014. na teren spušten dron sa zastavom velike Albanije. Nekima duhovito, mnogima provokativno, no svima je dalo misliti: a što da je umjesto zastave nosio bombu?

Najprometnija europska zračna luka, londonski Heathrow , u utorak je otkazala odlazne letove nakon upozorenja na bespilotnu letjelicu. Dogodilo se to samo tri tjedna nakon što je zbog istog razloga došlo do velikog poremećaja zračnog prometa u drugoj londonskoj zračnoj luci Gatwick, kada je bez svog leta ostalo 140.000 putnika.

'Mi koji se bavimo sigurnošću od prve smo pojave vođenih bespilotnih letjelica upozoravali da one mogu biti korištene za terorističke akcije, uznemiravanje i kompromitaciju tajnim snimanjem', podsjeća Laušić i podsjeća kako dugo nije postojala nikakva zakonska regulativa. Dronove se jednostavno tretiralo kao dječje igračke. No i igračke mogu biti itekako opasne. I sam je, kaže, nedavno u rukama držao igračku helikoptera u koja bi mogla prenijeti 200 grama eksploziva.

Dronovi su dakle opasni. No ima li lijeka, možemo li se nekako zaštititi od njih, pitali smo iskusnog stručnjaka za sigurnost Matu Laušića .

Da dronovi nisu (samo) igračke danas je svima jasno. Oni su danas i veoma ubojito oružje. Preteča dronova pojavila se prvi put 1973. u Jonkipurskom ratu u kojem je Izrael bespilotnim letjelicama namamio Egipćane da ispucaju kompletni protuavionski arsenal. Osamdesetih je Iran u ratu protiv Iraka koristio dronove naoružane lakim ručnim bacačima raketa. U prvom Zaljevskom ratu 1991. dronovi su postali legitimno oružje. Prvu žrtvu Amerikanci su dronom ubili u Kandaharu 2001., da bi do danas broj njihovih žrtava narastao iznad šest tisuća.

S vremenom ih se počelo koristiti i u vojne i policijske svrhe no, kaže Laušić, kvalitetna sredstva za neutralizaciju dronova još nije pronađeno.

'Pokušalo se sa pticama grabljivicama; trenirani su sokolovi i orlovi koji bi dronove napadali kao drugu lovinu. No njihove bi ih elise ozlijeđivale pa su reagirala i društva za zaštitu životinja', prisjeća se Laušić. Za zaštitu su korištene i mreže no to je rješenje neučinkovito koliko je i estetski ružno.

Na dron se dakako može i pucati vatrenim oružjem no to nije pametna strategija. Dron u letu teško je pogoditi, meci bi frcali na sve strane, a i da ga pogode ne biste mogli procijeniti gdje će pasti pa bi na kraju mogli uraditi još veću štetu.

Antidron puške su najefikasnije, ali i najskuplje rješenje

Dosad najefikasnijim sredstvom pokazale su se specijalne antidron puške. One djeluju na spektar frekvencija i sposobne su za takozvano neprijateljsko preuzimanje drona. 'Uđe se u frekvenciju drona, preuzme se njegova frekvencija i dron se potom sigurno neutralizira ili prizemlji', objašnjava Laušić.

Antidron puške su prilično efikasne, ali ni one nisu bez mana, veli Laušić. Veoma su skupe, za njihovo rukovanje treba proći obuku, puška ima ograničeni radijus, a i dron treba uočiti na vrijeme.