Rusi na pragu oružja koje bi moglo zapečatiti sudbinu terorista

Ruski inženjeri iz tvrtke PEMZ konstruiraju modul s elementima umjetne inteligencije čija će zadaća biti uništavanje manjih niskoletećih dronova koji se smatraju glavnim terorističkim oružjem na Bliskom istoku

Program izrade 'ubojice dronova' najavio je krajem prosinca autor projekta Omahan Umahanov, prenose ruski mediji, dodajući kako mu je radni naziv Samum, a koji ne treba brkati s istoimenom ruskom raketnom lebdjelicom ili s protuzračnim samohotkama.

'Ubojica dronova' trebao bi štititi objekte od prijetnji jeftinijih bespilotnih letjelica koje mogu nositi eksplozivna sredstva, ali i od taktičkih lovačkih zrakoplova, jurišnog zrakoplovstva i borbenih helikoptera, ističe portal The Russia Beyond the Headlines.