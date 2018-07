Laušić: 'Nitko nije očekivao 550.000 ljudi na dočeku Vatrenih, inače bi policija drukčije postupila'

Kada na ulice jednog grada, prema procjenama policije, izađe 550 tisuća ljudi pozdraviti svjetske viceprvake u nogometu, onda se postavlja pitanje je li se kaotična situacija koja se u ponedjeljak dogodila u Zagrebu mogla izbjeći. Samo pukom srećom i u nekoliko navrata pravovremenim intervencijama policije i hitne pomoći nije došlo do toga da se uz veličanstven doček danas govori i o žrtvama na njemu

Autobus s igračima od aerodroma do Jelačić placa probijao se gotovo šest sati, a ljudi su središnji zagrebački trg počeli puniti od ranog jutra, da bi negdje oko 14 sati bio zakrčen. Ubitačna kombinacija jakog sunca i nedostatka vode dovela je do toga da je hitna intervenirala 500 puta.

Premda je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uputio u ponedjeljak navečer zahvalu građanima, nadležnim institucijama i službama na besprijekorno odrađenom poslu kako bi organizacija dočeka prošla u savršenom redu, daleko je to jučer bilo od savršenstva.

Uz to, ljudi su se počeli penjati po skelama na zgradi Croatia osiguranja, pa je prijetila opasnost od njenog rušenja, baš kao i kioska Tiska sa staklenim krovovima. Srećom, policija je brzo reagirala i poskidala ljude.

Nema sumnje da su nakon dočeka u središtu grada najviše profitirali ugostitelji. Frižideri su se praznili brzinom munje, a kako je većina trgovina vrata zatvorila već u 14 sati, jasno je kakav je promet bio. Uz to, u svijet je odaslana posebna slika. Međutim nakon svega postavlja se pitanje je li proslavu trebalo organizirati na središnjem gradskom trgu ili možda na Hipodromu ili stadionu Maksimir.

Iako su organizatori odabrali središnji trg zbog simbolike jer je to mjesto rezervirano za pobjednike, heroje, a uostalom, u središtu grada su slavili i Belgijanci i Francuzi, stručnjak za sigurnost Mate Laušić kaže kako se oko takvih stvari uvijek vodi bitka između policije, organizatora i politike.

'Da je to bilo na stadionu ili Hipodromu, onda to ne bi bilo to, iako bi za sigurnost bilo bolje. Politika na kraju uvijek presudi. Međutim uvjeren sam da brojku od 550 tisuća ljudi duž trase i u gradu nitko nije očekivao. Da je policija imala takvu procjenu, siguran sam da bi inzistirali na drugoj lokaciji. Vjerujem da su brojke bazirali na koncertu Prljavog kazališta, prosvjedu za Radio 101 i nekim drugim skupovima', kazao je Laušić.

Smatra da je policija dobro odradila posao u uvjetima u kojima se našla, iako je imala nekoliko propusta, a s druge strane, pohvalio je kooperativnost građana.