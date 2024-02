Drilo i Dujmović 'na kavi': 'Ako si nakon 17 godina i dalje startup, nisi startup, nego si neuspješan'

'Kada bi morao opisati Span nekom životinjom, koja bi to životinja bila', upitao je Drilo na početku Dujmovića.

'Medo bi bio prva životinja, a druga - nosorog. Već tri desetljeća sam u biznisu i stalno slušam od drugih kako bih zapravo trebao poslovati, jer svi to znaju bolje od mene. No Span je bio tvrdoglav, probitačan i opasan kao nosorog. Ipak smo dogurali do 31. rođendana', rekao je Dujmović.

Drilo se nadovezao pitanjem gdje bi taj nosorog gurnuo svoj nos u sljedećih 10 godina, u koju tehnologiju. 'U umjetnu inteligenciju', odgovorio je šef Spana, prisjetivši se da su se na ETF-u (današnji FER) još sredinom 80-ih godina bavili AI-jem, no tada su to bili - ekspertni sustavi.

'Moj prijatelj je krajem 80-ih radio na softveru za prepoznavanje. U to vrijeme nisam uopće kužio što radi. AI je jedna od najgenijalnijih stvari, no to nije izmislio ni Google ni Microsoft; industrija se sličnim tehnologijama bavi već pola stoljeća', rekao je Dujmović.