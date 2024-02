Stručnjaci o hrvatskoj IT zimi: Je li zlatno doba tech scene iza nas i što nas čeka u 2024.?

To su neke od tema o kojima su na ovogodišnjoj konferenciji Bug Future Show raspravljali domaći IT stručnjaci - Tajana Barančić (Astra poslovni inženjering), Dženan Lojo (TIS grupa), Matija Žulj (Agrivi) i Saša Kramar (Span).

Barančić je, govoreći o analizi IT industrije za prošlu godinu, rekla da je prvi kvartal bio jako dobar, u drugom je primijećena stagnacija, a u trećem značajan pad u odnosu na godinu radije, pogotovo u odnosu na rekordnu 2022. No u četvrtom je kvartalu ponovno zabilježen rast.

'Prema mom uzorku od 15 posto od ukupnog sektora, na razini 2023. godine bit će zabilježen rast prihoda od 11 posto u odnosu na rekordnu 2022. godinu, kada smo imali stopu rasta od 25 do 26 posto. U četvrtom kvartalu stvari su svakako krenule na bolje i imamo rast od 11 posto.

Lani su nas sustigli svi izazovi koji su se već pojavili u cijelom svijetu, primjerice u SAD-u, no kod nas su došli nešto kasnije. No sada vidim da tvrtke već osjećaju val optimizma. Velikog buma neće biti, no svakako nas čeka manje hektično razdoblje. Popravlja se i situacija što se tiče broja zaposlenika u užem IT-ju – prema Državnom zavodu za statistiku, u 2023. je zaposleno 1500 ljudi, od čega pola u četvrtom kvartalu', navela je Barančić.

Bolje rezultate u četvrtom kvartalu potvrdili i čelnici IT tvrtki

Pritom je spomenula problem o kojem se manje govori, a to su niske profitne marže. 'Kad dobijemo sva financijska izvješća, vidjet ćemo velik pad te marže. No to nije posljedica krize, nego općenit problem hrvatskog IT-ja jer nemamo infrastrukturu', upozorila je Barančić.

Lojo je potvrdio te podatke – u TIS grupi zabilježili su lošiji treći kvartal, no u četvrtom su se, kaže, projekti 'zaokrenuli' i situacija se popravila, a pritom je napomenuo da je četvrti kvartal i inače najjači u njihovoj tvrtki.

'Rasli smo zahvaljujući projektima. Očekivali smo tešku 2023. godinu, zbog čega smo ranije počeli pripremati neke projekte. Imali smo rast prihoda od prodaje gotovo 20 posto veći nego rekordne 2022. Dakle dobro smo se pripremili i zapošljavali smo. Disperzija rizika pokazala se kao dobra strategija', ustvrdio je Lojo.

Žulj je naveo da je 2022. bila uspješna godina za Agrivi jer su rasli oko 50 posto. Kako imaju dosta klijenata u SAD-u u niši poljoprivrede i hrane, u kojoj posluju, već onda su primijetili da će doći do krize i bili su svjesni da se moraju pripremiti. 'Prilagodili smo troškove kako bismo mogli stabilno rasti, tako smo lani rasli za 27-28 posto i možemo reći da smo imali najuspješniju i pritom najzdraviju godinu', ustvrdio je Žulj.

Kramar kaže da je Span u prvih devet mjeseci prošle godine rastao 22 posto. Iako su, kaže, rezultati bili odlični, istovremeno su još više rasli ukupni troškovi, i to za oko 26 posto. 'Najviše su rasli troškovi ljudi, i to 28 posto više nego 2022. godine. To je bio rezultat plaća tijekom 2023. i investicijskog ciklusa, u kojem smo tijekom 2022. i 2023. zaposlili oko 300 novih ljudi, pogotovo u segmentu kibernetičke sigurnosti i AI-ja, na što smo fokusirani. To je bilo naše ulaganje u budućnost na koju se kladimo, a osim AI-ja i kibernetičke sigurnosti, tu je i cloud', rekao je Kramar.

Može li IT postati novi turizam?

Moderator panel rasprave Petar Štefanić upitao je čelnike tih tvrtki može li IT postati novi turizam.

Barančić smatra da se to neće dogoditi sve dok se IT sektor ne restrukturira, i to dramatično. 'Problem je što najveći dio tvrtki čine one s niskom dodatnom vrijednosti i niskom profitnom maržom te iznajmljuju ljude koji programiraju u možda odličnim projektima, no benefite tih projekata imat će netko drugi, u drugoj državi. To sa sobom nosi niže plaće i događa nam se odljev najkvalitetnijih seniora koji rade na daljinu za te tvrtke, što ne može završiti velikim rastom udjela IT-ja u hrvatskom BDP-u.

Borili smo se da IT bude strateška industrija i vertikala, da se projekti u IT-ju mogu prijaviti na natječaje EU-a. Treba nam više produktnih kompanija s globalnom konkurentnim proizvodima jer onda oni u Hrvatskoj stvaraju intelektualno vlasništvo, mogu to reinvestirati u konkurentne plaće, istraživanje i razvoj, projekte. Jedino takav IT sektor može biti konkurentan', ustvrdila je Barančić.

Ni Kramar ne vjeruje da će hrvatski IT konkurirati turizmu. Smatra da će sigurno rasti, no da hrvatski IT, u kojem radi oko 35.000 ljudi, često čine male tvrtke s malim brojem ljudi koje ne mogu uvijek raditi ozbiljnije projekte. 'Bilo bi dobro da se tvrtke fokusiraju na manje i ozbiljne projekte i da u tome budu najbolje', rekao je Kramar.

Lojo je naveo da je TIS grupa još sredinom 90-ih napravila produkt za platni promet za regiju, koji se pokazao uspješnim, no nakon 25 godina umirovili su ga i krenuli dalje.

'Najprije napravimo produkt i analiziramo je li on samo za hrvatsko tržište i naše banke ili za veće tržište. Primjerice – imamo tvrtku u Velikoj Britaniji, gdje smo razmišljali o suradnji s fintechima, no shvatili smo da je konkurencija velika i da svi rješavaju iste probleme za koje rješenja već davno postoje', rekao je Lojo te dodao da je TIS grupa napravila dijagnostički alat za zdravstvo, konkretno za bebe, koji detektira odstupanja u razvoju djeteta.

Žulj kaže da, s obzirom na to da je Agrivi mali, može konkurirati u nišnim biznisima. Svojim su se softverom uspjeli pozicionirati među top pet tvrtki u svojoj niši u poljoprivredi i hrani te pritom rade s globalnim liderima.

'Od takvih klijenata možemo živjeti, što primjerice ne bismo mogli da surađujemo s malim poljoprivrednicima. No istovremeno – ako je tvoja niša u problemu, manje si fleksibilan u traženju novih ruta na tržištu. Stoga smo unutar naše niše napravili diversifikaciju proizvoda; od klasičnog uvođenja produktivnosti do toga da se zakačimo na marketinški i prodajni budžet. Jedna od glavnih proizvoda je AI Advisor, od kojeg ove godine očekujemo značajan rast prihoda. Već bilježimo veći rast nego s drugim proizvodima; uhvatili smo taj val AI-ja', rekao je Žulj.