Dragon Quest XI - predivno ljubavno pismo staroj školi japanskog RPG-a

Koliko god foršpana pogledali i koliko god vam oni čudni prijatelji pričali o Dragon Quest serijalu, ništa vas ne može pripremiti na suptilni užitak igranja najnovijeg nastavka jednog od najustrajnijih RPG serijala do danas

Dragon Quest XI najnoviji je nastavak dugog niza japanskih RPG igara koje su strahovito popularne u rodnoj zemlji, no na zapadu zbog nekog razloga nikad baš predobro prošle. Premda se ne mogu prozvati najzagriženijim obožavateljem svega vezanog uz serijal videoigara koje crta autor Zmajeve kugle , Akira Toriyama, Dragon Quest XI uspio me je očarati na vrlo jedinstven način – nostalgijom.

Dragon Quest je serijal klasičnih RPG igara za konzole čvrsto utemeljen u korijenima japanskog dizajna videoigara. Autor igre Yuji Horii oduvijek je bio impresioniran zapadnjačkim fenomenom Dungeons and Dragons te je svoju ljubav prema fantastičnim svjetovima pogonjenima matematičkim formulama prenio u serijal igara koji je odrastao paralelno s Dragon Ballom, strahovito popularnom animiranom serijom.

Prepoznatljiv stil? Moguće

Stavimo li Zmajevu kuglu uz Dragon Quest, vrlo je lako povući poveznice (pored očitih, naravno). Ova dva serijala se savršeno komercijalno nadopunjuju, privlačeći fanove jednog prema drugom i iskreno – to je zbilja pametan postez. Postoji neka vrsta nedokučivog šarma u Toriyaminom stilu prelivenom u ogromni svijet. Banalna naracija, dvodimenzionalni likovi, predvidiva priča i naoko jednostavne mehanike igre samostalno su sposobne bilo koju igru povući na dno oceana, no to nije slučaj u Dragon Questu. Ovdje svi ti, nazovimo ih tako, elementi 'starinskih videoigara' surađuju kako bi predstavili jedan od najopuštenijih i najinkluzivnijih naslova koje sam igrao godinama.