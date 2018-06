Domaći startup osvojio London - pogledajte kakvu su im umjetnu inteligenciju predstavili

Gideon Brothers koji urede ima u Zagrebu i Osijeku, dobio je nagradu londonskog Founders Foruma AI Rising Star, natjecanju u kojem je sudjelovalo 150 komapnija koje se bave umjetnom inteligencijom

Šef Gideon Brothersa Matija Kopić u Londonu je predstavio 'The Brain' ili 'Mozak, sustav koji uz pomoć umjetne inteligencije manualne strojeve pretvara u autonomne robote.

'Trenutno imamo veliki broj strojeva koji zahtijevaju da netko upravlja njima – ljude kojih nema' – kaže Kopić. 'Predugo se logistika i ostale industrije bore da zaposle dovoljan broj ljudi kako bi pratili rast. Sada to neće morati. Roboti neće zamijeniti ljude – oni će samo proširiti ono što smo u stanju postići' – dodaje.

'U odnosu na Njemačku, Švicarsku, Ameriku, Japan i Kinu, na nižem smo tehnološkom stupnju razvoja. No kada gledate robotiku, umjetnu inteligenciju, to je sve dosta novo. Svi znaju za to i da se tome moraju usmjeriti, ali ne znaju kako. Zato im je zanimljiva ekipa koja dolazi iz Hrvatske i objašnjava kako izgleda budućnost, kako ju možemo stvoriti. Rješavamo im veliki problem jer se boje da će bez toga nestati za pet godina zbog konkurencije', kazali su iz Gideon Brothersa tportalu prije dva mjeseca kada smo ih posjetili.