Dok Apple uvodi USB-C za iPhone 15, Cook i ekipa već kuju planove za bežičnu budućnost

Prema najnovijoj objavi poznatog blogera Marka Gurmana, Appleov prijelaz na USB-C motiviran odredbama EU-a samo je dio tranzicije na potpuno bežična rješenja

Premda se ideja kuha već godinama, iduće godine bismo konačno to i mogli vidjeti - Apple će u sljedeći telefon umjesto Lightninga ubaciti USB-C, no to je samo dio dugoročnog plana. Bloombergov Mark Gurman u najnovijem blogu piše da će kompanija nakon napuštanja Lightninga na svim uređajima napraviti puno dramatičniju promjenu.

Europski je Parlament, podsjetimo, prošlog tjedna konačno potvrdio uvođenje zakona koji sve proizvođače tehnologije prisiljava korištenje univerzalnog punjača koji koristi USB-C. Skoro svi proizvođači to su već napravili, a zadnje mjesto čeka Apple koji i u najnovijem iPhoneu 14 i dalje koristi port Lightning. Američki će proizvođač tako nakon 2024. u Europi biti prisiljen koristiti istu tehnologiju kao i svi ostali, što je dobro za okoliš i loše za njihov biznis prodaje kabela.

Nov zakon obuhvatit će sve njihove telefone, tablete, slušalice i dodatke koji još nisu prešli na USB-C. Kompanija se, unatoč javnom imidžu, već jako dugo sprema za skok na USB-C, a prijelaz će, prema Bloombergu, napraviti sa iPhoneom 15 koji izlazi iduće godine.