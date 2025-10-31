Potpisan ugovor: PayPal i OpenAI omogućit će plaćanje unutar ChatGPT-a

Korisnici PayPala moći će kupovati artikle putem te platforme, a trgovci mogu prodavati na njoj, s popisom svojih zaliha
PayPal je potpisao ugovor s OpenAI-jem o ugradnji svog digitalnog novčanika u ChatGPT kako bi korisnici mogli plaćati artikle pronađene putem vodećeg alata za umjetnu inteligenciju za potrošače.
Sporazum znači kako će se od sljedeće godine obje strane PayPalovog ekosustava moći uključiti u ChatGPT: korisnici PayPala moći će kupovati artikle putem te platforme, a trgovci mogu prodavati na njoj, s popisom svojih zaliha.
PayPal se time uključiou rana nastojanja OpenAI-ja za proširivanjem korištenja ChatGPT-ja za e-trgovinu. Cilj je da se njegovih 700 milijuna korisnika tjedno može osloniti na umjetnu inteligenciju kako bi im pomogla u pronalaženju artikala, slično ljudskom pomoćniku za kupovinu.
Prošli mjesec OpenAI je objavio kako njegovi korisnici mogu kupovati od trgovaca na Shopifyju i Etsyju, a prije dva tjedna najavio je ugovor o e-trgovini s Walmartom. 'To je potpuno nova paradigma za kupovinu. Teško je zamisliti da agentska trgovina neće biti veliki dio budućnosti', rekao je izvršni direktor PayPala Alex Chriss, a prenosi CNBC.
Ulazak u doba agentske AI kupovine
PayPal pokušava se pozicionirati kao okosnica plaćanja za nadolazeću eru agentske AI kupovine, o čemu je nedavno sklopio ugovore s Googleom i tvrtkom za umjetnu inteligenciju Perplexity. PayPal će također upravljati usmjeravanjem trgovaca, validacijom plaćanja i drugim aspektima obrade plaćanja za PayPalove prodavače na ChatGPT-ju, pa se trgovci ne moraju registrirati na OpenAI-ju.
Verificirat će i potrošače i trgovce, čime se nadaju smanjiti rizik prijevare za obje skupine. Korisnici mogu podići sredstva s povezanih bankovnih računa ili kreditnih kartica ili pohranjenih stanja kako bi platili kupnje, a dobit će zaštitu, praćenje paketa i rješavanje sporova.
PayPal će također proširiti korištenje OpenAI-jevih poslovnih AI proizvoda za svoje zaposlenike kako bi ubrzao cikluse proizvoda. Prilikom lansiranja svoje značajke Instant Checkout prošlog mjeseca, OpenAI je najavio partnerstvo sa Stripeom, koji korisnicima daje mogućnost korištenja pohranjenih kartica i bankovnih računa za plaćanje trgovcima na Etsyju.
Stripe svoj proizvod, Link, naziva novčanikom i kaže kako ima 200 milijuna korisnika, ali usluga još ne može pohranjivati sredstva i nema mobilnu aplikaciju za potrošače, pa mnogi fintech stručnjaci još ne smatraju da je to potpuni novčanik.