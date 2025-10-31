Potpisan ugovor: PayPal i OpenAI omogućit će plaćanje unutar ChatGPT-a

PayPal je potpisao ugovor s OpenAI-jem o ugradnji svog digitalnog novčanika u ChatGPT kako bi korisnici mogli plaćati artikle pronađene putem vodećeg alata za umjetnu inteligenciju za potrošače.

Sporazum znači kako će se od sljedeće godine obje strane PayPalovog ekosustava moći uključiti u ChatGPT: korisnici PayPala moći će kupovati artikle putem te platforme, a trgovci mogu prodavati na njoj, s popisom svojih zaliha.

PayPal se time uključiou rana nastojanja OpenAI-ja za proširivanjem korištenja ChatGPT-ja za e-trgovinu. Cilj je da se njegovih 700 milijuna korisnika tjedno može osloniti na umjetnu inteligenciju kako bi im pomogla u pronalaženju artikala, slično ljudskom pomoćniku za kupovinu.

Prošli mjesec OpenAI je objavio kako njegovi korisnici mogu kupovati od trgovaca na Shopifyju i Etsyju, a prije dva tjedna najavio je ugovor o e-trgovini s Walmartom. 'To je potpuno nova paradigma za kupovinu. Teško je zamisliti da agentska trgovina neće biti veliki dio budućnosti', rekao je izvršni direktor PayPala Alex Chriss, a prenosi CNBC.