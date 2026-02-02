Dace Dimza Jones: ‘Ujedinjena Kraljevina otvorena je za zdravstvene inovacije iz Hrvatske’

Kako hrvatske healthtech i life science tvrtke mogu surađivati, rasti i uspjeti u Ujedinjenoj Kraljevini

Povodom održane inspirativne konferencije u organizaciji Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj i Sveučilišta u Zagrebu Health Talks: Encouraging HealthTech Innovation (hrv. Zdravstveni razgovori: Poticanje inovacija u zdravstvenoj tehnologiji), posvećene razvoju i primjeni zdravstvenih tehnologija, razgovarali smo s Dace Dimza-Jones, nacionalnom specijalisticom za prirodne znanosti koja je predstavila višegodišnju viziju Vlade Ujedinjene Kraljevine. Konferencija je okupila brojne dionike iz područja zdravstvene politike, akademske zajednice, industrije i inovacijskog ekosustava iz Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine, a gđa. Dimza Jones ukazala je na brojne prilike za suradnju na području zdravstvenih inovacija.

Predstavljate vladu Ujedinjene Kraljevine i izravno radite s međunarodnim inovatorima. Koja je vaša temeljna misija u ovoj ulozi? Dace Dimza-Jones: Moja je misija vrlo jednostavna: pomoći inovativnim tvrtkama iz cijelog svijeta da surađuju s Ujedinjenom Kraljevinom, da se u njoj skaliraju i da u njoj uspiju. Podržavam tvrtke iz područja healthtecha, medtecha i pharmatecha u više od 30 terapijskih područja — od otkrivanja lijekova za Alzheimerovu bolest i onkologije do digitalnog zdravstva i zdravlja žena. Najvažnije je da je sva podrška koju pružam besplatna. Vrlo blisko surađujem s NHS-om, Mrežama za zdravstvene inovacije, akademskim partnerima, investitorima i britanskim tvrtkama kako bih osigurala da se međunarodne tvrtke ne osjećaju izgubljeno pri ulasku u tako složen ekosustav.

Zašto bi tvrtke iz Hrvatske trebale razmotriti Ujedinjenu Kraljevinu kao partnera ili odredište? Dace Dimza-Jones: Zato što Ujedinjena Kraljevina nudi nešto iznimno snažno: pristup. Pristup NHS-u kao jednom od najvećih jedinstvenih zdravstvenih sustava na svijetu, pristup pacijentima, pristup kliničkim ispitivanjima, pristup financiranju i pristup globalnim tržištima. Za hrvatske tvrtke Ujedinjena Kraljevina može biti i partner za suradnju i odskočna daska. Ne morate napustiti svoj hrvatski identitet — mnoge tvrtke uspješno posluju s hrvatskim i britanskim pravnim subjektima, koristeći prisutnost u Ujedinjenoj Kraljevini za prikupljanje ulaganja i međunarodno širenje.

Koliko je važno da inovatori strateški i pametno pristupaju potencijalnu suradnje s NHS-om? Dace Dimza-Jones: NHS godišnje troši oko 19 milijardi funti na lijekove, uz znatna sredstva za medicinsku tehnologiju, umjetnu inteligenciju, dijagnostiku i digitalna rješenja. Novac postoji — no inovatori moraju razumjeti kako sustav funkcionira i kako se u njega uključiti. Zato je suradnja s Mrežama za zdravstvene inovacije, NIHR-om i partnerima unutar NHS-a toliko važna. Oni pomažu tvrtkama snalaženje u postupcima nabave, pilot-projektima, evaluaciji i uvođenju rješenja.

Naglasili ste da inovacije u Ujedinjenoj Kraljevini nisu centralizirane u Londonu. Zašto je to važno za nove sudionike? Dace Dimza-Jones: Jedna od najvećih pogrešaka koju međunarodne tvrtke čine jest pretpostavka da je London jedino mjesto na kojem treba biti. U stvarnosti, Ujedinjena Kraljevina ima snažne regionalne klastere znanosti o životu, od kojih svaki ima vlastite prednosti. Na primjer: Liverpool za cjepiva, Newcastle za starenje i dugovječnost, Yorkshire i Humber za digitalno zdravstvo i medicinsku tehnologiju, Cambridge i Oxford za temeljnu znanost i biotehnologiju… Odabir prave regije može otvoriti pristup regionalnom financiranju, talentima, akademskim partnerstvima i suradnicima iz NHS-a koji su savršeno usklađeni s vašom tehnologijom.

Koje bi konkretne strukture potpore inovatori trebali poznavati? Dace Dimza-Jones: Postoji nekoliko stupova: Mreže za zdravstvene inovacije (Health Innovation Networks – HINs) — inovacijski ogranak NHS-a, koji podupire pilot-projekte, uvođenje i skaliranje

NIHR (National Institute for Health and Care Research) — jedan od najvećih europskih financijera istraživanja, koji podupire klinička ispitivanja, translacijska istraživanja i infrastrukturu

Biomedicinski istraživački centri (Biomedical Research Centres – BRCs) — idealni za otkrivanje biomarkera, genomiku, slikovne metode i translacijsku znanost

Istraživački centri za zdravstvene tehnologije (HealthTech Research Centres – HRCs) — usmjereni na primijenjeni healthtech, dijagnostiku, medicinske uređaje i održivost

Katapulti, poput Centra za inovacije u procesima (Centre for Process Innovation), koji podupiru proizvodnju, povećanje kapaciteta i opskrbne lance I ponovno — velik dio ove potpore je besplatan.

Kako hrvatski poduzetnici mogu praktično ući u britanski ekosustav? Dace Dimza-Jones: Postoji nekoliko putova. Jedan je jednostavno suradnja — pilot-projekti, ispitivanja ili zajednička istraživanja. Drugi je osnivanje podružnice u Ujedinjenoj Kraljevini, što je mnogo jednostavnije nego što ljudi očekuju. Jednom kada imate britanski pravni subjekt, postajete prihvatljivi za britanske potpore, porezne olakšice, izvoznu podršku i možete se globalno predstavljati kao tvrtka koja surađuje s britanskom vladom i NHS-om — što je iznimno privlačno investitorima.

Spomenuli ste Program globalnih poduzetnika. Po čemu je on poseban? Dace Dimza-Jones: Program globalnih poduzetnika (Global Entrepreneur Programme – GEP) namijenjen je ambicioznim osnivačima s idejama koje se mogu skalirati. Ako budu prihvaćeni, poduzetnici dobivaju 6 do 12 mjeseci mentorstva od iskusnih ‘dealmakera’ — investitora i serijskih poduzetnika — kako bi im se pomoglo da se etabliraju u Ujedinjenoj Kraljevini i rastu. Važno je da program može i sponzorirati vize za osnivače-inovatore, što omogućuje preseljenje i dugoročnu prisutnost u Ujedinjenoj Kraljevini, čak i nakon Brexita.

Financiranje je uvijek ključno pitanje. Koje mogućnosti postoje izvan rizičnog kapitala? Dace Dimza-Jones: Rizični kapital jest važan, a Ujedinjena Kraljevina ima snažan ekosustav rizičnog kapitala — osobito u Londonu. No financiranje u Ujedinjenoj Kraljevini šire je od toga. Tvrtke mogu pristupiti potporama UK Research & Innovation (UKRI), regionalnim fondovima za rast, poreznim olakšicama za istraživanje i razvoj te poreznim olakšicama za intelektualno vlasništvo, vlasničkom, dužničkom i hibridnom financiranju te medicinskim istraživačkim zakladama, od kojih mnoge djeluju poput fondova rizičnog kapitala i vode akceleratorske programe. Ova kombinacija daje tvrtkama fleksibilnost ovisno o njihovoj fazi razvoja i strategiji. Koji biste savjet dali hrvatskim inovatorima koji razmatraju suradnju s Ujedinjenom Kraljevinom? Dace Dimza-Jones: Budite strpljivi, budite strateški usmjereni i budite prisutni. Ne postoje prečaci — britanski ekosustav nagrađuje dugoročno uključivanje, izgradnju povjerenja i suradnju. No trud se isplati. Ujedinjena Kraljevina cijeni međunarodni talent i postoji istinski interes za učenje od zemalja poput Hrvatske, osobito kada je riječ o akademskoj izvrsnosti i nastajućim inovacijama.