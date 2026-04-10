Copernicus: Ožujak u Europi bio je drugi najtopliji u povijesti mjerenja

Globalno, ožujak je bio četvrti najtopliji od početka mjerenja s prosječnom temperaturom od 13,94 stupnja Celzija, što je 1,48 stupnjeva iznad procijenjenog predindustrijskog prosjeka za taj mjesec u razdoblju od 1850. do 1900. i 0,53 stupnja iznad prosjeka za ožujak od 1991. do 2020., pokazali su podaci.

U Europi je evidentirano posebno snažno zagrijavanje s prosječnim temperaturama od 5,88 stupnjeva , odnosno 2,27 stupnjeva iznad početne vrijednosti od 1991. do 2020. Dok je veći dio kontinenta bio suši od prosjeka, obilne kiše rezultirale su poplavama u dijelovima Sredozemlja i Skandinavije.

Copernicus ističe da se trend ekstremno visokih temperatura nastavlja. Najtopliji ožujak u povijesti zabilježen je 2024. godine.

Na Arktiku je u ožujku zabilježena rekordno niska površina morskog leda - 5,7 posto ispod prosjeka, što je najniža ikada dosad zabilježena površina za taj mjesec, izvijestio je Copernicus, a prenosi dpa.

Globalne temperature površine mora u prosjeku su iznosile 20,97 stupnjeva, što je druga najviša razina dosad evidentirana u mjesecu ožujku. Uvjeti su se oštro razlikovali među regijama, s produljenim toplinskim valom na zapadu Sjedinjenih Država, dok su stanovnici Aljaske, Kanade i sjeverozapadnog Sibiar doživjeli neuobičajeno hladno vrijeme.

Direktor Copernicusa Carlo Buontempo rekao je da navedeni brojevi zajedno odražavaju klimatski sustav koji je pod stalnim i ubrzavajućim pritiskom.

Copernicusova služba za klimatske promjene redovito objavljuje podatke o globalnim površinskim temperaturama, morskom ledu i oborinama na temelju računalno generiranih analiza koje uključuju milijarde mjerenja putem satelita, brodova, zrakoplova i meteoroloških postaja širom svijeta.