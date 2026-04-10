Željezna kupola i Davidova praćka su igračke u odnosu na Strijelu: Pazite što Izraelci ubrzano razvijaju

Izrael je u jeku sukoba s Iranom najavio kako će ubrzati proizvodnju jednog od ključnih elemenata svoje nacionalne sigurnosne strategije i primjera tehnološke inovacije u području proturaketne obrane. Riječ je o sustavima koji imaju sposobnost presretanja balističkih prijetnji u različitim fazama leta i koji su integrirani u višeslojni obrambeni sustav, što ih čini jednim od najsofisticiranijih sustave te vrste u svijetu

Izraelsko ministarstvo obrane priopćilo je početkom ovog tjedna kako će ubrzati proizvodnju presretačkog sustava Arrow, naglašavajući time važnost raketne obrane dugog dometa u trenutnoj sigurnosnoj situaciji te zemlje. Odluka slijedi nakon odobrenja ministarskog odbora za nabavu, a namijenjena je podršci brzoj proizvodnji i većim rezervama presretača.

Objava ima strateško značenje, jer sustav Arrow predstavlja ključni element izraelske obrambene arhitekture protiv prijetnji balističkim raketama dugog dometa. Također naglašava u kojoj mjeri raketna obrana više nije definirana isključivo tehnološkim performansama, već sve više sposobnošću održavanja tempa industrijske proizvodnje i održavanja dovoljne dubine zaliha. Sustav Arrow čini gornji sloj izraelske višeslojne arhitekture protuzračne i raketne obrane. Za razliku od sustava protuzračne obrane kratkog dometa dizajniranih za uništavanje raketa, dronova ili zrakoplova na manjim visinama, Arrow je namijenjen presretanju balističkih projektila, među kojima su prijetnje dugog dometa koje lete velikom brzinom i strmim putanjama.

Izraelski presretački sustav Arrow Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Ministarstvo obrane Izraela







Ispunjavanje proturaketnog međusloja Ministarstvo obrane Izraela naglasilo je da je sustav dizajniran za suočavanje s balističkim prijetnjama na egzoatmosferskim i gornjim atmosferskim visinama, što znači da može pokušati presretanje ili izvan Zemljine atmosfere ili u njezinim višim slojevima. To Izraelu daje sposobnost posebno prilagođenu strateškoj protuzračnoj obrani, a ne samo obrani na bojnom polju ili određenim točkama sukoba. Presretački sustav Arrow nije samo još jedna raketa protuzračne obrane, već oružje izrađeno za jednu od najzahtjevnijih misija u modernom ratovanju. Balističke rakete kakve koristi Iran lete, naime, vrlo velikom brzinom i mogu se lansirati sa znatnih udaljenosti, ostavljajući malo vremena za otkrivanje, praćenje, angažman i uništenje. Sustav poput Arrowa namijenjen je odgovoru na taj izazov kombiniranjem presretačkih raketa s radarima, sustavima za upravljanje bitkom i zapovijedanjem koji mogu obraditi prijetnje dovoljno brzo za razdoblje protumjera koje može trajati samo nekoliko minuta.

U operativnom smislu, ovo svrstava Arrow u drugačiju kategoriju od sustava niže razine poput Željezne kupole, koji je optimiziran za prijetnje kraćeg dometa, te Davidove praćke koja ispunjava međusloj. Uloga Arrowa je zapravo suočavanje s najvišom i strateški najznačajnijom razinom dolaznih raketnih prijetnji. Izraelsko ministarstvo obrane također je izravno povezalo odluku o ubrzanju proizvodnje s nedavnom borbenom upotrebom tog sustava. U svojoj izjavi, ministarstvo je naglasilo da je sustav Arrow već dokazao svoje sposobnosti tijekom aktualnog sukoba uspješnim presretanjem brojnih balističkih projektila lansiranih iz Irana i Jemena. Upravo je ta točka ključna za razumijevanje zašto je proizvodni kapacitet sada toliko važan.

Ništa bez Amerikanaca Valja pojasniti kako sustav raketne obrane može biti tehnički sofisticiran, ali njegova ponovljena upotreba u operativnim uvjetima čini neposredan pritisak na zalihe. U tom kontekstu, odluka o ubrzanju proizvodnje čini se usmjerenom ne samo na održavanje trenutne spremnosti, već i na osiguravanje da dostupnost presretača prati mogućnost dugotrajnih ili ponovljenih napada balističkim projektilima. Industrijska struktura koja stoji iza sustav Arrow još je jedan važan element objave izraelskog ministarstva obrane. Iza Arrowa, kojeg je konstruirala tvrtka Israeli Aerospace Industries (IAI), stoji čitav niz proizvodnih podizvođača poput lokalnih tvrtki Elta, Elbit, Tomer i Rafael. Ova široka industrijska baza naglašava da širenje proizvodnje sustava nije ograničeno samo na sastavljanje presretača, već da zahtijeva koordinirani rast u proizvodnji elektroničkih i ostalih potpornih komponenti odnosno da objava o ubrzanom rastu proizvodnje odražava širu mobilizaciju izraelskog industrijskog ekosustava proturaketne obrane.

