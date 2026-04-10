PROTURAKETNA OBRANA

Željezna kupola i Davidova praćka su igračke u odnosu na Strijelu: Pazite što Izraelci ubrzano razvijaju

Vanja Majetić

10.04.2026 u 08:45

Sustav Arrow izrađen je u suradnji s američkom Agencijom za raketnu obranu
Sustav Arrow izrađen je u suradnji s američkom Agencijom za raketnu obranu Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Ronite
Bionic
Reading

Izrael je u jeku sukoba s Iranom najavio kako će ubrzati proizvodnju jednog od ključnih elemenata svoje nacionalne sigurnosne strategije i primjera tehnološke inovacije u području proturaketne obrane. Riječ je o sustavima koji imaju sposobnost presretanja balističkih prijetnji u različitim fazama leta i koji su integrirani u višeslojni obrambeni sustav, što ih čini jednim od najsofisticiranijih sustave te vrste u svijetu

Izraelsko ministarstvo obrane priopćilo je početkom ovog tjedna kako će ubrzati proizvodnju presretačkog sustava Arrow, naglašavajući time važnost raketne obrane dugog dometa u trenutnoj sigurnosnoj situaciji te zemlje. Odluka slijedi nakon odobrenja ministarskog odbora za nabavu, a namijenjena je podršci brzoj proizvodnji i većim rezervama presretača.

vezane vijesti

Objava ima strateško značenje, jer sustav Arrow predstavlja ključni element izraelske obrambene arhitekture protiv prijetnji balističkim raketama dugog dometa. Također naglašava u kojoj mjeri raketna obrana više nije definirana isključivo tehnološkim performansama, već sve više sposobnošću održavanja tempa industrijske proizvodnje i održavanja dovoljne dubine zaliha.

Sustav Arrow čini gornji sloj izraelske višeslojne arhitekture protuzračne i raketne obrane. Za razliku od sustava protuzračne obrane kratkog dometa dizajniranih za uništavanje raketa, dronova ili zrakoplova na manjim visinama, Arrow je namijenjen presretanju balističkih projektila, među kojima su prijetnje dugog dometa koje lete velikom brzinom i strmim putanjama.

Arrow pogađa mete i izvan Zemljine atmosfere
  • Arrow se pokazao uspješan u srazu s iranskim i hutističkim balističkim projektilima
  • Sustav Arrow izrađen je u suradnji s američkom Agencijom za raketnu obranu
  • Djelovanje sustava Arrow iznad izraelskog zračnog prostora
  • Egzoatmosferski sustav protuzračne obrane Arrow
  • Jedno od testiranja sustava Arrow
Izraelski presretački sustav Arrow Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Ministarstvo obrane Izraela

Ispunjavanje proturaketnog međusloja

Ministarstvo obrane Izraela naglasilo je da je sustav dizajniran za suočavanje s balističkim prijetnjama na egzoatmosferskim i gornjim atmosferskim visinama, što znači da može pokušati presretanje ili izvan Zemljine atmosfere ili u njezinim višim slojevima. To Izraelu daje sposobnost posebno prilagođenu strateškoj protuzračnoj obrani, a ne samo obrani na bojnom polju ili određenim točkama sukoba.

Presretački sustav Arrow nije samo još jedna raketa protuzračne obrane, već oružje izrađeno za jednu od najzahtjevnijih misija u modernom ratovanju. Balističke rakete kakve koristi Iran lete, naime, vrlo velikom brzinom i mogu se lansirati sa znatnih udaljenosti, ostavljajući malo vremena za otkrivanje, praćenje, angažman i uništenje. Sustav poput Arrowa namijenjen je odgovoru na taj izazov kombiniranjem presretačkih raketa s radarima, sustavima za upravljanje bitkom i zapovijedanjem koji mogu obraditi prijetnje dovoljno brzo za razdoblje protumjera koje može trajati samo nekoliko minuta.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Defence Central

U operativnom smislu, ovo svrstava Arrow u drugačiju kategoriju od sustava niže razine poput Željezne kupole, koji je optimiziran za prijetnje kraćeg dometa, te Davidove praćke koja ispunjava međusloj. Uloga Arrowa je zapravo suočavanje s najvišom i strateški najznačajnijom razinom dolaznih raketnih prijetnji.

Izraelsko ministarstvo obrane također je izravno povezalo odluku o ubrzanju proizvodnje s nedavnom borbenom upotrebom tog sustava. U svojoj izjavi, ministarstvo je naglasilo da je sustav Arrow već dokazao svoje sposobnosti tijekom aktualnog sukoba uspješnim presretanjem brojnih balističkih projektila lansiranih iz Irana i Jemena. Upravo je ta točka ključna za razumijevanje zašto je proizvodni kapacitet sada toliko važan.

Izvor: Društvene mreže / Autor: WION

Ništa bez Amerikanaca

Valja pojasniti kako sustav raketne obrane može biti tehnički sofisticiran, ali njegova ponovljena upotreba u operativnim uvjetima čini neposredan pritisak na zalihe. U tom kontekstu, odluka o ubrzanju proizvodnje čini se usmjerenom ne samo na održavanje trenutne spremnosti, već i na osiguravanje da dostupnost presretača prati mogućnost dugotrajnih ili ponovljenih napada balističkim projektilima.

Industrijska struktura koja stoji iza sustav Arrow još je jedan važan element objave izraelskog ministarstva obrane. Iza Arrowa, kojeg je konstruirala tvrtka Israeli Aerospace Industries (IAI), stoji čitav niz proizvodnih podizvođača poput lokalnih tvrtki Elta, Elbit, Tomer i Rafael. Ova široka industrijska baza naglašava da širenje proizvodnje sustava nije ograničeno samo na sastavljanje presretača, već da zahtijeva koordinirani rast u proizvodnji elektroničkih i ostalih potpornih komponenti odnosno da objava o ubrzanom rastu proizvodnje odražava širu mobilizaciju izraelskog industrijskog ekosustava proturaketne obrane.

Izvor: Društvene mreže / Autor: CBC News

Izraelsko ministarstvo obrane je dodatno naglasilo višenacionalnu dimenziju programa. Budući da se Arrow razvija i proizvodi u suradnji s američkom Agencijom za raketnu obranu (MDA), Izrael je tog suradnika opisao kao ključnog partnera svojeg Ravnateljstva za obrambena istraživanja i razvoj. Isti okvir suradnje također podržava širi izraelski višeslojni niz zračne i raketne obrane, a kojeg pored Arrowa čine i već spomenuta Davidova praćka i Željezna kupola.

Unutar izraelskog sustava, plan ubrzanja proizvodnje vodi Moshe Patel, čelnik Izraelske organizacije za raketnu obranu (IMDO), zajedno s Odjelom za proračun i drugim granama izraelskog ministarstva obrane. Ta kombinacija operativne hitnosti, američko-izraelske suradnje i industrijske izvedbe više tvrtki pokazuje da se širenje Arrowa tretira i kao strateški zahtjev i kao koordinirani obrambeni napor na državnoj razini.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uživo: Rat na bliskom istoku

uživo: Rat na bliskom istoku

Primirje na rubu raspada: Izrael i Hezbolah razmijenjuju vatru; Iranci stigli u Islamabad?

  • 10:16

    Hezbolah raketirao sjever Izraela Hezbolah je objavio da je izveo raketne napade na sjever Izraela, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, izraelsko kršenje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U priopćenju navode da su u petak ujutro raketirali grad Kiryat Shmonu, u blizini izraelsko-libanononske granice, kao i područje Misgav Am u Gornjoj Galileji. Hezbolah poručuje da će se takvi napadi nastaviti ‘dok ne prestane izraelsko-američka agresija’ protiv Libanona i njegova stanovništva.

  • 09:33

    Izrael: Mi smo u stanju rata Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir poručio je da Izrael nastavlja borbene operacije na jugu Libanona te da s Hezbolahom nema primirja. Tijekom posjeta području kod Bint Džbeila izjavio je da je izraelska vojska ‘u stanju rata’ i da je taj sektor trenutačno glavno bojište. Dodao je da primirje postoji samo u kontekstu Irana, uz napomenu da se borbe ondje mogu nastaviti u bilo kojem trenutku. Izjava dolazi nakon intenzivnog vala izraelskih zračnih napada u srijedu, u kojima je, prema libanonskim vlastima, poginulo više od 300 ljudi, što je najsmrtonosniji dan od početka aktualnih sukoba početkom ožujka.

  • 08:47

    Iranska delegacija stigla u Islamabad? Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira. Prema pisanju američkog lista, delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima. S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.
digitalno evidentiranje

digitalno evidentiranje

Od danas nova pravila na granicama EU-a: Evo što se mijenja za putnike
gužva u prometu

gužva u prometu

Tramvaj iskočio na Savskoj: Nešto je bilo u tračnicama

najpopularnije

Još vijesti