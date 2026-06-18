Cook nema dobre vijesti za ljubitelje Applea: 'To je neizbježno'

U intervjuu za The Wall Street Journal , Cook je istaknuo kako sve viši troškovi memorijskih čipova čine porast cijena Appleovih uređaja 'neizbježnim'.

Izvršni direktor na odlasku u rekao je kako Apple više ne može podnijeti sve veće troškove izrade i nabave memorijskih čipova. To znači da će, ističe Cook, Apple povisiti cijene nekih svojih proizvoda.

Prema nedavnoj procjeni Morgan Stanleyja, cijene memorijskih čipova porasle su više od šest puta u protekloj godini jer se proizvođači bore da održe korak s potražnjom. Cook priznaje kako Apple sve teže apsorbira te rastuće troškove.

'Dajemo sve od sebe kako bismo ublažili ogromna povećanja cijena koja nam se nameću i pokušavali smo zaštititi naše kupce od tih povećanja, ali situacija je postala neodrživa', rekao je Cook u intervjuu.

Za sad nema informacija koji bi Appleovi uređaji mogli poskupjeti niti kolika bi mogla biti povećanja cijena.

Istraživačka tvrtka TechInsights napravila je procjenu troškova memorijskih čipova i komponenti u iPhoneu, najpopularnijem Appleovom proizvodu. Tako bi memorijski čipovi i memorijske komponente u iPhoneu 18 Pro Apple mogle koštati oko 196 dolara, dok su u iPhone 17 Pro koštale tek 52 dolara. Razlika najbolje odražava nagli porast cijene DRAM čipova koji se koriste za kratkoročnu memoriju i NAND flash čipova koji se koriste za trajnu pohranu podataka.

Podsjetimo, Tim Cook će s pozicije izvršnog direktora Applea otići s početkom rujna, a naslijedit će ga John Ternus. Upravo je rujan ključan za Apple jer se očekuje da će tad tvrtka predstaviti novu iPhone 18 seriju. Čini se s novim cijenama.