Cook nema dobre vijesti za ljubitelje Applea: 'To je neizbježno'

Tim Cook provodi svoje posljednje mjesece na čelu Applea, a njegova posljednja najava vezana uz tu tvrtku, mogla bi razočarati mnoge.
Izvršni direktor na odlasku u rekao je kako Apple više ne može podnijeti sve veće troškove izrade i nabave memorijskih čipova. To znači da će, ističe Cook, Apple povisiti cijene nekih svojih proizvoda.
U intervjuu za The Wall Street Journal, Cook je istaknuo kako sve viši troškovi memorijskih čipova čine porast cijena Appleovih uređaja 'neizbježnim'.
Prema nedavnoj procjeni Morgan Stanleyja, cijene memorijskih čipova porasle su više od šest puta u protekloj godini jer se proizvođači bore da održe korak s potražnjom. Cook priznaje kako Apple sve teže apsorbira te rastuće troškove.
'Dajemo sve od sebe kako bismo ublažili ogromna povećanja cijena koja nam se nameću i pokušavali smo zaštititi naše kupce od tih povećanja, ali situacija je postala neodrživa', rekao je Cook u intervjuu.
Za sad nema informacija koji bi Appleovi uređaji mogli poskupjeti niti kolika bi mogla biti povećanja cijena.
Istraživačka tvrtka TechInsights napravila je procjenu troškova memorijskih čipova i komponenti u iPhoneu, najpopularnijem Appleovom proizvodu. Tako bi memorijski čipovi i memorijske komponente u iPhoneu 18 Pro Apple mogle koštati oko 196 dolara, dok su u iPhone 17 Pro koštale tek 52 dolara. Razlika najbolje odražava nagli porast cijene DRAM čipova koji se koriste za kratkoročnu memoriju i NAND flash čipova koji se koriste za trajnu pohranu podataka.
Podsjetimo, Tim Cook će s pozicije izvršnog direktora Applea otići s početkom rujna, a naslijedit će ga John Ternus. Upravo je rujan ključan za Apple jer se očekuje da će tad tvrtka predstaviti novu iPhone 18 seriju. Čini se s novim cijenama.