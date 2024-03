Četiri kanadska školska odbora tuže Snapchat, TikTok i Metu

Tužba je pokrenuta protiv Meta Platforms Inc, koja posjeduje Facebook i Instagram, Snap Inc, koja posjeduje Snapchat, i ByteDance Ltd, koja posjeduje TikTok.

Glasnogovornica Snap Inc., Tonya Johnson, rekla je da Snapchat pomaže svojim korisnicima da ostanu povezani sa svojim prijateljima. 'Snapchat se otvara izravno u kameru - umjesto feeda sadržaja - i nema tradicionalnih javnih lajkova ili komentara', rekla je. 'Iako ćemo uvijek imati više posla, osjećamo se dobro zbog uloge koju Snapchat ima pri povezivanju bliskih prijatelja.'

Duncan Embury, odvjetnik tvrtke koja predstavlja školske odbore, rekao je da su najnapredniji tehnološki razvojni programeri na svijetu svjesno i nemarno dizajnirali svoje proizvode kako bi maksimalno povećali vrijeme koje mladi ljudi provode na njihovim platformama nauštrb njihove dobrobiti.

Deseci američkih saveznih država, uključujući Kaliforniju i New York, također tuže Meta Platforms Inc. zbog nanošenja štete mladim ljudima i doprinosa krizi mentalnog zdravlja mladih - svjesnim i namjernim dizajniranjem značajki na Instagramu i Facebooku koje uzrokuju ovisnost djece o njihovim platformama.