Tvrtka Meta našla se u središtu žestokih kritika nakon što je otkriveno da su na njezinim platformama Facebook, Instagram i WhatsApp kružili chatbotovi koji su bez dopuštenja imitirali poznate osobe. Reuters je izvijestio da su među njima bile Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway i Selena Gomez, a pojedini botovi bili su uključeni i u razgovore sa seksualnim ili sugestivnim sadržajem. Iako je dio avatara nastao u korisničkoj produkciji, otkriveno je kako je i zaposlenik Mete sam izradio najmanje tri, uključujući dva temeljena na liku Taylor Swift. Ti botovi privukli su milijune interakcija prije nego što su uklonjeni.

Problem je dodatno produbio sadržaj koji je prelazio granice dopuštenog, uključujući generirane fotografije slavnih u osjetljivim situacijama, pa čak i slučaj u kojem je chatbot povezan s maloljetnim glumcem stvorio neprimjerenu sliku. Time su izravno prekršene vlastite smjernice Mete koje zabranjuju lažno predstavljanje i seksualno sugestivne prikaze.

Glasnogovornik tvrtke Andy Stone izjavio je da su propusti posljedica slabosti u provođenju pravila, najavivši pooštravanje kontrole i dodatne mjere zaštite. Istaknuo je kako Meta, poput drugih, dopušta generiranje sadržaja s javnim osobama, ali bez golotinje ili intimnih scena.