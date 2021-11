Burna je 2021. na zalasku, a što Kinu čeka iduće godine? Evo pet izazova za tehnološki sektor

Više je toga o čemu će velike i male tehnološke tvrtke u Kini morati voditi računa tijekom godine u koju ćemo zakoračiti za nešto više od mjesec dana. Pogledajte pet najvažnijih

S globama su se suočile brojne tvrtke, od dostavljača hrane Meituana do diva e-trgovine Alibabe. To se negativno odrazilo na njihovo poslovanje. Samo su dionice Alibabe od tada do danas izgubile 41 posto na vrijednosti, i to u vrijeme kad vrijednost drugih tehnoloških giganata raste.

Neizvjesno je hoće li vlasti uvesti novu regulativu i u koja područja, koje će tvrtke biti time pogođene i što će to značiti za rast tehnološkog sektora u Kini.

Poluvodiči

Tehnološko suparništvo sa Sjedinjenim Državama navelo je Kinu na potragu za samodostatnosti u nizu područja, pa tako i proizvodnji poluvodiča, komponenti važnih za uređaje u rasponu od pametnih telefona do automobila.

To bi mogao biti problem jer opskrbnim lancem u proizvodnji poluvodiča dominiraju inozemne tvrtke. Isto se može reći za napredne alate i opremu, do kojih Kina ne može doći zbog američkih trgovinskih sankcija, između ostalog.

Napredne tehnologije

U 14. petogodišnjem planu razvoja kineske vlasti navele su umjetnu inteligenciju i svemirska putovanja kao strateški važne tehnologije.

U umjetnu inteligenciju značajno ulaže više kineskih tvrtki, poput primjerice Baidua i Tencenta. Kina je ostvarila značajan napredak u svemirskim letovima. Lansirali su vlastitu svemirsku postaju Tiangong i planiraju poslati astronaute na Mars 2033. godine.