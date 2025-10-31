bonbon uveo eSIM u ponudu – brži, jednostavniji i ekološki prihvatljiviji način korištenja mobilnih usluga

Aktivacija eSIM-a putem bonbona je izuzetno jednostavna i brza. Korisnici se trebaju povezati na internet, skenirati QR kod te pratiti jednostavne upute. Cijeli proces traje samo nekoliko trenutaka, bez potrebe za odlaskom u poslovnicu ili čekanja dostave kartice.

Osim praktičnosti i brzine, eSIM također ima i ekološku, 'environment friendly' komponentu budući da je riječ o virtualnoj kartici, čime se smanjuje plastični otpad i daje doprinos očuvanju okoliša.