Bliži se predstavljanje novih iPhonea, evo što se priča o jeftinijem modelu

Apple će u rujnu vjerojatno predstaviti nekoliko novih modela svog pametnog telefona. Najzanimljivi će svakako biti nasljednik iPhonea X, ali ne treba zanemariti ni manje skupo izdanje

Pokažu li se te glasine točnima, iPhone 8 Plus neće dobiti izravnog nasljednika, dok bi nadogradnja za iPhone 8 mogla u stvari biti jeftinije izdanje iPhonea.

Već se neko vrijeme nagađa kako će Apple ove godine ponovno ponuditi tri iPhonea . Priča se o većem izdanju iPhonea X - moglo bi se zvati iPhone 11 Plus ili iPhone XI Plus - a mogli bismo vidjeti i jeftiniji model nazvan iPhone 9 .

Sudeći prema video zapisu koji je procurio do medija, iPhone 9 bi mogao u velikoj mjeri preuzeti izgled iPhonea X, s time da će imati jednu kameru i zaslon dijagonale 6,1 inč (15,4 centimetra).

Okvir bi trebao biti aluminijski (umjesto od nehrđajućeg željeza), a nije isključeno ni kako će imati metalnu stražnju stranu. Iako se to čini manje vjerojatnim jer su svi Appleovi prošlogodišnji modeli stakleni kako bi podržali bežično punjenje.

Nedavni Appleov patent sugerira kako bi ta tvrtka mogla ponuditi kameru s jednom lećom koja može snimati dubinski poput onih s dvije. Tu značajku gotovo sigurno nećemo vidjeti u iPhoneu 9, ali bi u budućnosti mogla u jeftinijim modelima ponuditi značajke inače rezervirane za skuplje.

Čini se kako bi iPhone 9 trebao poslužiti kao zamjena - privremena ili trajna - za iPhone SE2 kojeg zasad nema na obzoru. Kuo prognozira kako bi iPhone 9 mogao koštati oko 600 do 700 američkih dolara, što znači kako bi mogao biti jeftiniji od iPhonea 8. U svakom će slučaju biti značajno jeftiniji nego iPhone X i iPhone XI (ako ćemo doista imati prilike vidjeti takav uređaj).

Moguće je i kako će doći do promjene naziva, u sklopu koje će iPhone izgubiti brojčane oznake. To se već dogodilo s iPadima, kao i s Macovima te Macbookovima. Govorka se kako će modeli iPhone XI i X Plus dobiti oznaku S, pa nije nemoguće kako će se pojaviti i iPhone 8S.

Što bismo željeli vidjeti?

Bilo bi zgodno kad bi iPhone 9 bio zadnji Appleov smartfon s tipkom Home, koja je na putu u povijest. Isto vrijedi i za Touch ID. Dobar potez bio bi i kad bi jabučari u paket s mobitelom dodali i slušalice AirPods, kako ne bismo stalno morali birati između punjenja i slušanja glazbe, kao i brinuti što ako izgubimo slušalice.

Podrška za bežično punjenje bila bi veliki plus, kao i AMOLED zaslon, dvostruka stražnja kamera u oba izdanja, piše Tech Radar.