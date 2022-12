Bill Gates opet progovorio o najtežem razdoblju: 'Ne mogu poreći da je ovo bila godina velike tuge za mene'

Bill Gates je na svom blogu progovorio o razvodu od dugogodišnje supruge, nazvavši ga jednim od najtežih razdoblja u posljednjih nekoliko godina

Bill i Melinda French Gates razveli su se prošle godine nakon 27 godina braka. Razvodu unatoč, bivši supružnici još uvijek zajedno rade u Zakladi Bill i Melinda Gates, jednoj od najvećih humanitarnih fondacija na svijetu.

Suosnivač Microsofta dosad je u javnosti izbjegavao komentirati razvod od dugogodišnje supruge, no sad je na svom blogu Gates Notes napisao da je to bilo jedan od njegovih najvećih osobnih poraza u posljednjih nekoliko godina.

Osvrćući se na posljednje tri pandemijske godine, Gates je istaknuo kako se on zbog svog položaja u tom razdoblju nije morao suočiti s nekim problemima kao većina ljudi u svijeta, ali kako je i on svom osobnom životu doživio nekoliko izrazito teških trenutaka. 'Dotaknuo sam jedne od najnižih točaka u pirivatnom životu u posljednjih nekoliko godina, a to je smrt mog oca i rastava od supruge', napisao je Gates, piše Insider.