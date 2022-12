Bill Gates jako voli predviđati stvari, a ovo su neke koje je potpuno promašio

Od svijeta bez spama, preko dominacije Macintosha, pa sve do softvera kojeg ne treba ažurirati - ovo su neke od najpogrešnijih prognoza tehno vizionara Billa Gatesa

Gates je 1984. u razgovoru za BusinessWeek dao jednu od svojih najpoznatijih pogrešnih predikcija: 'Sljedeća generacija zanimljivog softvera isključivo će se razvijati na Macintoshu, a ne na IBM PC-ju'. U slučaju da vam ovo ne zvuči kao nešto što bi Gates rekao, vodite računa da je Gates u to doba bio u jako dobrim odnosima sa Appleovim Steveom Jobsom. Njihovo se prijateljstvo, doduše, rasulo nakon što je Microsoft izbacio prve Windowse za IBM PC.

'Ne postoje neki ozbiljniji bugovi u našem softveru koje bi većina korisnika htjela da ispravimo', rekao je Gates u razgovoru za Focus Magazine 1995. Nastavio je rekavši da nitko nikad neće kupovati softver samo da bi ispravio bugove. Tu je šef Microsofta bio u krivu. Dokle god postoje bugovi, to ih sve više ljudi želi ispraviti - a pravilo vrijedi dvostruko za proizvode poput Windowsa i Officea. Zahvaljujući adventu interneta, ispravci bugova postali su puno lakši i brži.

Internet je samo faza

'Vidim jako slab komercijalni potencijal interneta u idućih deset godina' rekao je Gates tijekom događaj Comdex 1994. Njegova knjiga iz 1995. 'The Road Ahead' također je puna pogrešnih predviđanja. U njoj je napisao da 'današnji internet nije informacijski autoput kojeg zamišljam, no samo početak takvog nečeg'. Svega par tjedana prije izlaženja knjige Gates je shvatio da će internet ipak biti jako velika stvar, pa se nakon toga ispravio u poznatom Microsoftovom pismu 'The Internet Tidal Wave' (Internetski cunami) u kojem je kompaniju okrenuo u tom smijeru. 1996. je izbacio revidiranu verziju knjige koja je u sebi imala puno više pohvala internetu.