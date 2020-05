Popularna igra bit će dostupna na novim generacijama konzola te će, naglašava studio, omogućiti nesmetani prijenos trenutno aktivnih profila

Epicov popularni Fortnite će, prema službenoj objavi, stići na novu generaciju konzola odmah nakon što one izađu ove zime. Štoviše, igra će 'iskoristiti pun potencijal' povećane snage platformi. Što to znači? Nitko ne zna točno, no pretpostavljamo da ima veze s performansama u igri, a možda čak i grafikom.